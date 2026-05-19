Elegante y calentito: el abrigo retro en tendencia para el invierno y que destronó a la campera puffer

En los últimos años, el abrigo cobró protagonismo en los looks de invierno . Antes funcionaba como una prenda para protegerse del frío, pero hoy es una afirmación de estilo que puede cambiar por completo un look casual.

Por este motivo, la campera inflada quedó relegada al ámbito deportivo y tomó su lugar el tapado tipo sheraling o gamulán. El abrigo en tendencia está confeccionado con cuero en el exterior y con telas de piel cordero u oveja sintética en el interior.

Este diseño doble faz es de lo más alabado ya que el exterior con un acabado de gamuza, cuero liso o cuero desgastado contrasta con las solapas, los puños y el dobladillo, creando un prenda elegante pero cómoda. En cuanto al interior, la lana se mantiene pegada al cuerpo y funciona como una excelente barrera contra el frío .

El abrigo que combina que con todo y es elegante.

Para combinarlo, hay que tener en cuenta que es un tapado con volumen, por lo que el resto del atuendo debe equilibrarlo. La mayoría lo utiliza con jeans rectos de tiro alto, una remera blanca básica y zapatillas urbanas. Pero para un look de oficina, combina a la perfección con un pantalón sastrero negro, una polera de punto fino y botas de cuero.

Tips para limpiar

El mantenimiento del abrigo depende de sus materiales. La mayoría de las opciones disponibles en el mercado están fabricados con materiales sintéticos. Por eso se recomienda hacer un lavado localizado con un paño húmedo y un jabón neutro, o lavar en el lavarropas con el programa para “prendas delicadas”. Con respecto al secado, no hay que usar secarropas ni aplicar calor directo porque podría arruinar la forma o los materiales.

gamulán 2 Para limpiar el abrigo hay que tener ciertos recaudos. Shutterstock

Sin dudas, el gamulán ha conquistado las vidrieras de locales de moda y placares por su estructura doble faz que protege del frío, pero también por ser una prenda versátil que nunca pasa de moda.