Abrigos de lujo vs. básicos low cost: cuánto cuesta vestirse con estilo en invierno
Con la llegada de las primeras temperaturas bajas, la búsqueda del abrigo perfecto se debate entre el diseño exclusivo y la funcionalidad de las grandes tiendas.
El invierno mendocino no perdona y, con las temperaturas en descenso, la misión de encontrar la prenda ideal se convierte en un ejercicio de equilibrio financiero. Vestirse bien hoy implica una decisión estratégica entre la durabilidad de las fibras naturales o la inmediatez de la moda masiva. En las vidrieras más exclusivas de la ciudad, la sofisticación y el diseño de autor ya muestran sus cartas, con abrigos de alta gama que pueden superar ampliamente el millón de pesos, marcando una brecha de consumo cada vez más profunda frente a las opciones económicas de las grandes cadenas.
En el universo de Jazmín Chebar, la propuesta se centra en materiales nobles y detalles artesanales. Para quienes buscan algo relajado, los buzos de algodón con estampas exclusivas rondan los $270.000. Sin embargo, el protagonismo se lo llevan los tapados que combinan panamá de algodón con cuero ovino y tachas, cuyo valor alcanza los $920.000. Por su parte, la calidez de la alpaca se hace presente en sweaters de tramas complejas que cotizan en $490.000, posicionando a la marca como un refugio de calidad y diseño para el público femenino.
Texturas nobles y el valor del cuero
La firma Rapsodia mantiene su impronta bohemia y urbana con opciones pensadas para el frío intenso. Una de sus piezas más funcionales es la campera acolchada de pluma con acabado brillante, disponible por $440.000. No obstante, el ítem más codiciado de su colección actual es el blazer de cuero ovino con efecto arrugado, una prenda versátil que se adapta tanto a un look sofisticado como a uno más rebelde. Esta pieza, íntegramente forrada y de calce impecable, tiene un precio de $990.000.
Para los hombres, Etiqueta Negra despliega una línea donde la ingeniería textil justifica los costos. La parka con capucha y relleno térmico, una opción técnica y robusta, se encuentra en $450.000. La escala de precios asciende considerablemente al hablar de sus sobretodos formales: confeccionados en una mezcla de lana y cashmere con cuellos de piel de oveja, estos abrigos representan la inversión máxima de la temporada, alcanzando un valor de $1.280.000 para el cliente que busca el mayor perfil de exclusividad.
La alternativa de las grandes tiendas
Como contrapartida, propuestas como la de Indian Market oxigenan el mercado con precios más amigables. En sus perchas de Mendoza destacan las camperas infladas con interior de piel sintética que parten desde los $85.000 hasta los $95.000. Los básicos de media estación, como sweaters de cuello tortuga, se ubican en los $45.900, mientras que los blazers oscilan entre los $79.000 y $119.900. Para el público masculino, las opciones son variadas, con camperas de polar desde $49.900 hasta modelos impermeables por $89.000 en tonos chocolate y gris.
Moda y volumen en el supermercado
Finalmente, las grandes cadenas de consumo masivo juegan la carta de la accesibilidad total. Jumbo ofrece las clásicas camperas tipo canelón a un precio unificado para hombres y mujeres de $47.999, además de abrigos urbanos por $32.999. En sintonía, Carrefour presenta alternativas similares desde los $39.990 y sacones de paño para mujer por $69.990. Incluso dentro de este segmento existen piezas premium, como las camperas masculinas con textura de peluche de la marca Everlast, que representan lo más costoso de la tienda con un valor de $169.990.