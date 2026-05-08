Abrigos de lujo vs. básicos low cost: cuánto cuesta vestirse con estilo en invierno

Con la llegada de las primeras temperaturas bajas, la búsqueda del abrigo perfecto se debate entre el diseño exclusivo y la funcionalidad de las grandes tiendas.

Abrigo y tendencia: en esta nota te contamos los precios más locos y accesibles de algunas prendas infaltables para enfrentar los primeros fríos.

El invierno mendocino no perdona y, con las temperaturas en descenso, la misión de encontrar la prenda ideal se convierte en un ejercicio de equilibrio financiero. Vestirse bien hoy implica una decisión estratégica entre la durabilidad de las fibras naturales o la inmediatez de la moda masiva. En las vidrieras más exclusivas de la ciudad, la sofisticación y el diseño de autor ya muestran sus cartas, con abrigos de alta gama que pueden superar ampliamente el millón de pesos, marcando una brecha de consumo cada vez más profunda frente a las opciones económicas de las grandes cadenas.

En el universo de Jazmín Chebar, la propuesta se centra en materiales nobles y detalles artesanales. Para quienes buscan algo relajado, los buzos de algodón con estampas exclusivas rondan los $270.000. Sin embargo, el protagonismo se lo llevan los tapados que combinan panamá de algodón con cuero ovino y tachas, cuyo valor alcanza los $920.000. Por su parte, la calidez de la alpaca se hace presente en sweaters de tramas complejas que cotizan en $490.000, posicionando a la marca como un refugio de calidad y diseño para el público femenino.

Jazmin Chebar Abrigos con detalles que marcan la diferencia: el diseño se refugia en los acabados metálicos. Foto: Web Jazmín Chebar

Texturas nobles y el valor del cuero La firma Rapsodia mantiene su impronta bohemia y urbana con opciones pensadas para el frío intenso. Una de sus piezas más funcionales es la campera acolchada de pluma con acabado brillante, disponible por $440.000. No obstante, el ítem más codiciado de su colección actual es el blazer de cuero ovino con efecto arrugado, una prenda versátil que se adapta tanto a un look sofisticado como a uno más rebelde. Esta pieza, íntegramente forrada y de calce impecable, tiene un precio de $990.000.

Etiqueta Negra Texturas que enamoran: camperas con diseño y funcionalidad dominan las colecciones de alta gama. Foto: Web Etiqueta Negra Para los hombres, Etiqueta Negra despliega una línea donde la ingeniería textil justifica los costos. La parka con capucha y relleno térmico, una opción técnica y robusta, se encuentra en $450.000. La escala de precios asciende considerablemente al hablar de sus sobretodos formales: confeccionados en una mezcla de lana y cashmere con cuellos de piel de oveja, estos abrigos representan la inversión máxima de la temporada, alcanzando un valor de $1.280.000 para el cliente que busca el mayor perfil de exclusividad.