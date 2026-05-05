Precios de invierno: cuánto sale un acolchado, una frazada o un plumón hoy en Argentina

Con las temperaturas bajando día a día en Mendoza y en el resto del país, el equipo de MDZ recorrió la ciudad para averiguar cuál es el precio hoy los acolchados, edredones y frazadas, y descubrimos un mercado tan diverso como las texturas que se ofrecen en góndola: hay opciones para todos los bolsillos, desde lo más accesible en los negocios de calle del centro hasta productos premium en las casas más reconocidas.

En las tiendas de mayor prestigio del rubro, los modelos reversibles de una plaza en plush, aterciopelado o con textura arrugada parten desde $209.990 y trepan hasta $229.990, siempre con la posibilidad de financiación en 6 cuotas sin interés.

Los plumones reversibles, tanto lisos como estampados, se ofrecen desde $179.990 hasta $269.990, con descuentos que en algunos casos llegan al 26%. El tope de gama está en los plumones duvet premium y los biotérmicos: el primero se lista en $409.990, mientras que los biotérmicos van desde $230.868 hasta $464.222, con opciones de 6 a 9 cuotas sin interés y descuentos que oscilan entre el 10% y el 20%.

Los cubrecamas son una opción intermedia que vale la pena mirar: el más accesible en una casa top sale $59.990. Las fundas de acolchado en materiales más premium como el bambú o el cáñamo se listan desde $259.990, con descuentos que llegan al 40% en algunas variantes. Las opciones en satén de 360 hilos o las fundas tipo waffle rondan los $119.990 a $199.990, pensadas para quien busca algo más sofisticado sin saltar a los plumones.

Los supermercados grandes apuestan a la accesibilidad con edredones de microfibra que se listan entre $295.839 y $322.329, aunque con descuentos del 35% si se paga de contado. Los plumones biotérmicos en estos puntos de venta se mueven en un rango similar al de las tiendas especializadas, entre $288.586 y $515.803, con financiación en hasta 9 cuotas sin interés. Las frazadas son el fuerte de los supermercados: las de sherpa lisa y flannel fleece arrancan en $19.990 y $37.990, mientras que las coral fleece con estampados o lisas se listan entre $51.990 y $59.990. Las opciones más elaboradas, como las frazadas jacquard con sherpa o las reversibles, suben a $144.990 o $179.990, con descuentos que en algunos casos superan el 20%.

COLORES HABITACION PORTADA.jpg Una variedad tan amplia como sus productos.

En los negocios de calle del centro de Mendoza, hay precios que compiten de verdad. Las mantas de dos plazas se consiguen desde $12.000, las mantas con corderito de dos plazas desde $16.000, y hay promociones de 2 por $16.000 en locales más económicos, lo que deja en evidencia que abrigar la cama esta temporada no obliga a gastar una fortuna si uno se da una vuelta por el centro y tiene paciencia para comparar entre negocios.

La diferencia entre un extremo y el otro es abismal, pero también lo es la calidad, la durabilidad y las condiciones de pago, así que cada uno elige según el bolsillo y la prioridad.