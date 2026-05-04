Inflación: consultoras anticipan una notoria desaceleración en abril pero igual estará en torno a 2,5%

Mientras los argentinos arrancan el mes con la nueva lista de aumentos en tarifas y servicios públicos, en el Gobierno celebran una baja de la inflación que en despachos oficiales es vista como consistente y el inicio de una nueva ronda de bajas sucesivas del índice de precios al consumidor.

Es decir, que en la visión del elenco gubernamental, pasado ya el efecto de la suba de los combustibles por el impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio del precio internacional del petróleo, ahora llega el momento del descenso mensual, continuo y consistente de los índices de inflación, para confluir en un número que comience con 1 en el último trimestre del año.

Habrá que ver si finalmente esta tendencia bajista se confirma, pero por lo pronto las estimaciones de las consultoras privadas ubican la inflación de abril cerca del 2,5%; un dato positivo luego de la disparada del 3,4% de marzo, impulsado por el rubro Educación, Transporte, y servicios y mantenimiento del hogar (Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles).

Arrancando mayo arrancó la ronda de especulaciones sobre a cuánto llegará la inflación del mes pasado, que oficialmente el Indec difundirá el próximo jueves 14.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el informe que publica todos los meses el Banco Central en base a los análisis y respuestas de 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina, la mediana de las respuestas marca una suba de 2,6% del índice de precios al consumidor en abril, que luego profundizará su camino descendente hasta quedar en 1,8% en forma consecutiva en agosto y septiembre.

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Alimentos se "desinflan"

En cuanto a las estimaciones de las consultoras, desde C&T Asesores Económicos calculan la inflación del cuarto mes del año en 2,4%, destacando que el mes pasado ya no se verá el impacto del rubro Educación, que hizo su pico en marzo. Además hubo una desaceleración en servicios públicos "con menores subas en gas y electricidad".

En cuanto a Alimentos y Bebidas, C&T señala que "después de dos meses de incrementos superiores al 3%, nuestro relevamiento muestra un alza cercana al 1% en abril", mientras que la carne aumentó 2%.

Por su parte, EcoGo estima que la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar habría tenido una variación de 2,1% en abril, luego de contabilizar el avance de 0,5% en la cuarta semana del mes.

Desde Orlando Ferreres y Asociados marcan que el IPC-OJF para el Gran Buenos Aires registra una suba en abril de 2,6% mensual, con un crecimiento interanual de 30,7%. Además, la inflación núcleo -sin efectos estacionales ni precios regulados- aumentó a un ritmo mensual de 2,7%, con un aumento de 29,6% anual.

La consultora Equilibra, por su parte, anticipa una inflación de 2,4% en abril y una núcleo de 2,0%, pero con la particularidad de que "la mayor desaceleración se concentró en Alimentos y bebidas no estacionales", que pasaron de pasaron de dispararse 4,3% en marzo al 1,5%, aplacado por "la estabilidad del rubro carnes".

Efecto arrastre

En cuanto a los precios regulados Equilibra remarca que por tercer mes consecutivo "volvieron a liderar la inflación, trepando 4,7%, impulsados por el elevado arrastre que dejó la nafta en marzo".

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La consultora Analytica, en tanto, en su relevamiento semanal de inflación de alimentos anotó una suba de 0,9%, que a lo largo de las cuatro semanas del mes registra una suba de 1,3%, con diez de los once rubros relevados subiendo, pero compensados en gran medida por la baja del -2,9% en las frutas.

En cuanto a la inflación para el conjunto de la economía Analytica anticipa una inflación de 2,8% en el cuarto mes del año.