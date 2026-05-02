Inflación abril 2026: IPC privado anticipa cambios tras el 3,4% de marzo.

El dato oficial del Indec marcó en marzo de 2026 una inflación mensual del 3,4% , consolidando un inicio de año con variaciones aún por encima del 3%.

Este registro no solo confirmó la persistencia de presiones inflacionarias, sino que también dejó una base elevada para analizar la dinámica de abril. En ese contexto, las mediciones privadas comenzaron a cobrar especial relevancia para anticipar la evolución de precios.

El relevamiento de C&T Asesores Económicos se posiciona como una de las primeras mediciones disponibles del mes. Según su informe, la inflación de abril alcanzó el 2,4%, mostrando una desaceleración significativa respecto al mes previo.

Este tipo de indicadores privados suele adelantarse al dato oficial y permite identificar tendencias antes de la publicación del índice nacional. En este caso, el dato sugiere un cambio en la dinámica inflacionaria.

El contraste entre el 3,4% oficial de marzo y el 2,4% estimado para abril marca una baja relevante en el ritmo de aumento de precios. Esto podría interpretarse como una señal inicial de desaceleración.

Sin embargo, los analistas advierten que un solo dato no define una tendencia. Será necesario observar la evolución en los próximos meses para confirmar si se trata de un cambio sostenido.

Factores detrás de la inflación de abril

Entre los elementos que explican el menor registro de abril, se destacan una moderación en alimentos y bebidas, junto con una menor presión en algunos precios regulados.

Aun así, otros rubros continúan mostrando incrementos, lo que indica que la inflación no desaparece, sino que podría estar entrando en una etapa de menor intensidad.

Perspectivas para los próximos meses

Abril 2026 se presenta como un mes clave para evaluar la evolución inflacionaria en Argentina. La primera medición privada con un 2,4% abre la puerta a expectativas de mayor estabilidad.

De confirmarse esta tendencia en los datos oficiales y en futuras mediciones, podría consolidarse un escenario de desaceleración gradual. No obstante, la incertidumbre sigue presente y dependerá de múltiples factores económicos.