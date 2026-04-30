Pilar Tavella: "La heterogeneidad en el crecimiento de la actividad económica se va a mantener"

En el marco de ExpoEFI 2026, MDZ dialogó con Pilar Tavella, Directora de Research Macro & Estrategia en Balanz, para analizar la economía actual. Nos brindó la actividad económica , la dinámica de compras de reservas por parte del Banco Central (BCRA) y las proyecciones de inflación para el resto del año.

-La dinámica de la economía corre a varias velocidades. Hay sectores que están un poco por arriba, otros sectores más rezagados. ¿Cómo estás viendo esta dinámica y qué perspectivas tienen para este año?

-Hay una heterogeneidad en el crecimiento, una parte más dinámica ligada a las exportaciones y otros bienes, como el turismo. En el medio, vemos a la construcción relativamente parada, pero con datos recientes de despachos de cemento empezando a mostrar una recuperación, y la industria más rezagada cayendo en el margen. Una parte de esto tuvo que ver con las altas tasas de interés que tuvimos entrando a la elección del año pasado, con una caída del salario real por la sorpresa inflacionaria que tuvimos en los últimos meses. Ahora, esas dos variables están moviendo la dirección correcta, las tasas de interés vienen cayendo fuertemente después del shock electoral, en el último mes y medio tuvimos otra fuerte baja que creemos que va a ayudar a reactivar la economía después en el segundo semestre.

Además, la inflación mensual va a empezar a caer a partir de abril y, con eso, seguramente algo de menos caída de salario real que empiece también a empujar un poco más al consumo.

Entonces, si bien creemos que esta heterogeneidad se va a mantener, seguramente tengamos sectores más dinámicos y otros más rezagados en en este programa económico, sí creemos que vamos a ver un poco más de dinamismo en el segundo semestre, con un crecimiento que al final termine siendo moderado de alrededor del 3%, que también en alguna medida más sostenible porque está liderado por exportaciones, por inversión, no tanto por consumo que es más de corto plazo. Y, al mismo tiempo, no pone tanta presión sobre la balanza de pagos y le permite al Banco Central acumular reservas más rápido.

Inflación

Embed - Pilar Tavella - Recorte 1

-El dato de inflación de marzo fue bastante alto, implicó el décimo mes que no desacelera el índice. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que fue un pico y que a partir de abril vuelve el sendero desinflacionario. ¿Crees que eso efectivamente va a ocurrir?

-Sí, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando los países en general bajan las inflaciones desde los 200% persistentes tardaron en reducir el nivel de precios a niveles de un dígito. Sobre todo con un esquema que no se centra en un tipo de cambio fijo, lo más probable es que la caída de la inflación no sea lineal y sea relativamente lenta en estos niveles, una vez alcanzado el 30%-25%.

Ahora bien, creemos que en términos mensuales la inflación va a empezar a caer en los próximos meses después del pico que tuvimos ahora en marzo, venimos de un tipo de cambio que viene relativamente estable, más allá de la dinámica de los últimos dos días.

También, algunos shocks temporales como el petróleo, la carne y las tarifas que ya empiezan a apaciguarse. Además, hubo algo de impacto en los últimos datos de inflación de la dinámica que tuvimos preelectoral en términos de caída de la demanda de pesos entrando a la elección y movimiento del tipo de cambio que tardó en digerirse. Todo eso nos hace pensar que efectivamente la inflación mensual va a caer en los próximos meses, aunque tampoco es que estamos esperando que vaya a caer a niveles anuales de un dígito en un año.

Reservas del BCRA

Embed - Pilar Tavella - Recorte 2

-Un gran tema que se está siguiendo este año en el mercado son las compras del Banco Central, parte de esas compras no quedaron en las arcas de la entidad monetaria. ¿Cómo ves el panorama hacia adelante?

-Es verdad que comprar no es lo mismo que acumular, pero para poder acumular primero hay que comprar. El Gobierno ya compró más de US$6.500 millones en lo que va del año, es uno de los niveles más altos que se tiene registro desde 2003 para los primeros cuatro meses del año. Esto es importante porque el Gobierno se pone objetivos de acumulación de reservas que no tenía antes en el programa económico y que viene a tratar de resolver una de las debilidades que hasta ahora venía teniendo el programa el frente externo.

A eso se le suma una ayuda por una situación externa de mayores precios del petróleo y de los commodities que, en conjunto con aumento de la producción que ya estamos viendo de alrededor del 20%, implica aumento de las exportaciones de energía y de una balanza comercial que seguramente se va a duplicar este año, de US$10.000 millones a US$20.000 millones.

Después, para poder acumular, seguramente se tenga que acentuar un poco el acceso del Tesoro a financiamiento, ya sea préstamos garantizados como el anunciado la semana pasada o como lo que pareciera que se está armando con los préstamos de organismos multilaterales y además acceso al mercado doméstico. De todas maneras, creemos que de efectivizar una caída del riesgo país, vemos en nuestro escenario más probable que eventualmente el Tesoro seguramente acceda al mercado externo para financiar los vencimientos del 2027.

Pilar-tavella-balanz-3

-El Gobierno pone al superávit fiscal como el corazón del programa económico. La recaudación viene cayendo desde hace varios meses consecutivos. Con la merma en el crecimiento de la actividad que se proyecta para este año, que se traduce en menos ingresos, ¿cómo están viendo la dinámica del frente fiscal?

-Hay una caída de recaudación en términos reales, pero no es tan fuerte como parecía en enero o febrero. Al mismo tiempo, el gasto se está conteniendo, entonces no vemos por ahora el ancla fiscal en riesgo.

Si vemos un superávit primario de entre 1 y 1,5 puntos del PBI, habrá que ver si el gobierno decide reactivar algo de gasto de capital. También, se está usando concesiones privadas para reactivar el sector de construcción, pero creemos que el superávit primario va a seguir arriba de un punto del PBI porque es una parte de la caída de la recaudación seguramente se recupere en el segundo semestre. Además, se está compensando con el recorte de algunos gastos, abriendo lugar a tal vez aumentos de gastos en otros en otros niveles del sector público.

-En relación a los compromisos de deuda el año que viene, año electoral, ¿Ven un escenario donde el Gobierno acceda a los mercados para poder afrontar esos vencimientos o es más factible que sigan con otras fuentes de financiamiento? Y en tal caso ¿en qué niveles de riesgo país sería lo acorde para poder salir a los mercados?

-En ese aspecto hay también un tema de decisión del Gobierno. Obviamente que uno puede decidir salir al 9,5 o al 8,5%, depende de cuánto quiera esperar. Si creemos que inicialmente el Gobierno está apostando al mercado doméstico, donde ya colocaron Bonares y ahora un préstamo con multilaterales y tal vez aumentando en un préstamo garantizado.

Pero eventualmente creemos que dado los vencimientos del 2027 termina siendo prudente, con una caída adicional del riesgo país de 100 puntos básicos o algo más, termine financiando a uno de los vencimientos del año que viene o al menos los del final de 2027.