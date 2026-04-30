Efecto guerra: por qué cayó 40% la circulación de colectivos en el AMBA

Según un estudio del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas (IEF-UBA), la oferta de colectivos en el servicio de transporte público de pasajeros del AMBA se redujo un 30% en comparación con el nivel operativo regular.

“Esta disminución fue más pronunciada en los servicios inter-jurisdiccionales a cargo de la Nación y la Provincia, donde la caída llegó al 40% , baja que se vio parcialmente compensada por los colectivos que operan exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales registraron una merma del 5% ”, explica el estudio.

Si bien este fenómeno es multicausal, los autores del estudio señalan como principales motivos la guerra en Irán y la cuestión fiscal del sector. “De trasladarse la totalidad del incremento del combustible a los usuarios, se requeriría una suba de la tarifa adicional del 16% aproximadamente”, estiman Alejandro Einstoss y Julián Rojo del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, dependiente de la Facultad.

El estudio sostiene que el abrupto incremento en el costo del combustible , producto de la guerra en Medio Oriente, motivó una contracción de la oferta en calle del autotransporte público de pasajeros del AMBA . Asimismo, se aclara que pese a tratarse de una crisis motivada por factores coyunturales, subyacen motivos estructurales que explican este resultado.

“De hecho, la flota operativa a marzo de 2026, previo al recorte de servicios, era un 12% inferior a la de 2019 (2.359 coches menos)”, mencionan.

Los autores señalan que la discusión de fondo es de orden fiscal y supone una inyección de subsidios adicionales por $17.500 millones al mes, dado que los subsidios vigentes fueron calculados en base a un valor del combustible fijado en $1.744 pesos por litro cuando el precio de mercado supera los $2.100.

“Dicha carga no recae exclusivamente sobre Nación, dado que desde 2019 se reparte el financiamiento del transporte junto a los gobiernos locales y provinciales, sino que se distribuye del siguiente modo: $1.750 millones corresponden a CABA, $7.595 millones corresponden al Estado Nacional y $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires”.

¿Suben las tarifas?

Por ende, de trasladarse la totalidad del incremento a las personas usuarias, se requeriría una suba de la tarifa de aproximadamente el 16%, adicional a los incrementos preestablecidos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

Explican que la determinación de las tarifas de transporte público es, en la mayoría de los casos, competencia de los gobiernos locales, mientras que, para el caso de servicios entre municipios, su fijación corresponde al gobierno provincial y, al tratarse de servicios inter-jurisdiccionales (entre provincias o entre una provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) la potestad tarifaria recae sobre Nación.

Recuerdan que desde febrero de 2024, tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, se produjo un abrupto salto en el nivel de tarifas de transporte en el interior del país, llevando al boleto promedio por encima de los valores registrados en 2019.

Boletos mínimos

Tomando un promedio ponderado de las tarifas de transporte del interior, su valor medio a marzo de 2026 se ubica en $1.526. El boleto mínimo de colectivo para los servicios entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires es de $700, mientras que los servicios con recorrido exclusivo en la Ciudad de Buenos Aires elevaron su costo a $715 y los servicios con recorrido exclusivo dentro del Gran Buenos Aires a $871.

Por su parte, el boleto mínimo de trenes en el AMBA es de $280 y el de subte asciende a $1.414. “Medido en términos reales, las tarifas del AMBA se aproximan a su valor de 2019, mientras que las tarifas del interior superan en un 45% su registro para dicho período”.

Comparado a otras ciudades de la región, el transporte del interior supera en su peso sobre salario al AMBA y otras ciudades de América del Sur. Por lo pronto, Corrientes, Chaco, Formosa, Córdoba y Santa Fe cuentan con las tarifas más elevadas del país (relativa a ingresos) aunque debe tenerse presente el impacto de descuentos de orden local o provincial, no reflejados en el boleto medio relevado (salvo casos como Bariloche y su descuento para residentes).

“Desde 2023, se observa una reducción de las compensaciones al transporte del AMBA para colectivos y subte, medido en términos reales, en el orden del 34%, producto de los sucesivos ajustes de la tarifa del servicio, los cuales acumulan a abril de 2026 un alza entre el 1.200% y 1.668% dependiendo el tipo de servicio analizado”.