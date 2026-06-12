Nuevo aumento del boleto de trenes y colectivos en el AMBA: cuánto costará a partir del lunes

A partir del lunes 15 de junio entrará en vigencia un nuevo ajuste en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . La actualización alcanza tanto a los trenes como a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional .

Se trata del segundo tramo de aumentos establecido por la Secretaría de Transporte a comienzos de mayo. Además, en el caso de los servicios ferroviarios, ya están previstas nuevas actualizaciones mensuales que se extenderán hasta septiembre.

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional tendrán un incremento del 2%.

Con tarjeta SUBE registrada, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

Para quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar, los valores oscilarán entre $1456,56 y $2455,52, según la distancia recorrida.

¿Qué líneas de colectivos aumentan?

El ajuste alcanza a todas las líneas nacionales que circulan en el AMBA, entre ellas las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

¿Cuánto costará el boleto de tren?

Los trenes metropolitanos tendrán un aumento del 12,9%.

Las nuevas tarifas para usuarios con tarjeta SUBE registrada serán:

Primera sección: $350.

Segunda sección: $470.

Tercera sección: $590.

El incremento alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

¿Cuánto costará viajar sin SUBE registrada?

Quienes adquieran el pasaje en efectivo a través de las ventanillas deberán pagar una tarifa plana de $1100 para viajar en tren.

En el caso de los colectivos, los usuarios que no tengan la tarjeta SUBE nominalizada abonarán tarifas significativamente más altas, con valores que pueden superar los $2400 dependiendo del recorrido.