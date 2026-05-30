Habrá aumento de colectivos, subtes y peajes desde junio: cuánto costará viajar en el AMBA

Viajar en transporte público y circular por las autopistas del AMBA será más caro desde este lunes 1° de junio, cuando entre en vigencia una nueva actualización tarifaria impulsada por los gobiernos de la Ciudad y provincia de Buenos Aires .

El incremento será de l 4,6% para colectivos, subte y peajes administrados por la Ciudad. Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de las líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña pasará de $753,74 a $788,28 para los trayectos de hasta tres kilómetro s.

Las tarifas para los demás tramos quedarán establecidas en $ 875,90 para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros; $943,30 para viajes de entre 6 y 12 kilómetros; y $1.010,90 para trayectos superiores a los 12 kilómetros .

En el caso del subte , el pasaje aumentará de $1.490 a $1.558 , manteniéndose como el medio de transporte con la tarifa más alta dentro de la Ciudad.

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires la suba alcanzará el 4,8 %. De esta forma, el boleto mínimo de colectivo para recorridos de entre 0 y 3 kilómetros pasará a costar $1.015,61 . Los valores para los restantes tramos serán de $1.142,55 entre 3 y 6 kilómetros; $1.269,50 entre 6 y 12 kilómetros; $1.523,40 entre 12 y 27 kilómetro s; y $1.791,02 para distancias superiores.

Por su parte, los colectivos de jurisdicción nacional continuarán bajo un esquema diferente. Tras el aumento aplicado el 18 de mayo, el boleto mínimo se mantiene en $714 y volverá a actualizarse el 15 de junio, cuando alcanzará los $728,28.

En cuanto al servicio de trenes, el cronograma vigente contempla incrementos escalonados del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Nuevos valores en los peajes

La actualización también alcanzará a los peajes administrados por Autopistas Urbanas S.A. En hora pico, las tarifas de las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo pasarán de $6.121,62 a $6.280,78. En la autopista Illia, el valor aumentará de $2.544,99 a $2.611,15.

Además, dejarán de operar las últimas cabinas de pago manual en la autopista 25 de Mayo, por lo que todo el sistema de peajes porteños funcionará bajo modalidad Free Flow con uso obligatorio de TelePASE.

Los argumentos del Gobierno porteño

Desde la administración de la Ciudad señalaron que las actualizaciones responden a la necesidad de sostener la operación del sistema frente al incremento de los costos.

Según datos oficiales, la Ciudad cubre actualmente cerca del 70% del costo operativo de los colectivos y destina alrededor de 390 millones de dólares anuales al financiamiento del transporte público.

En el caso del subte, los ingresos provenientes de la venta de boletos representan aproximadamente el 23,7% del costo total del servicio, mientras que el resto se financia mediante subsidios.

A pesar de los aumentos, continuarán vigentes los beneficios para pasajeros frecuentes, con descuentos escalonados a partir de los 20 viajes mensuales, además de los programas de Red SUBE, boleto estudiantil, tarifa social y los beneficios para jubilados, personas con discapacidad y personas trasplantadas.