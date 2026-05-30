Paso a Chile: Cristo Redentor habilitado y Pehuenche abrió con demoras
Según informaron las autoridades, la apertura del paso a Chile Pehuenche se demoró por un derrumbe en el kilómetro 5 de la Ruta 145. El tránsito ya fue normalizado.
Este sábado 30 de mayo el paso a Chile presenta complicaciones en uno de sus cruces: según informaron las autoridades, la apertura del Paso Pehuenche, prevista para las 9:00 AM, se aplazó para las 10, mientras el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado.
El aplazamiento se debió a un derrumbe ocurrido en el kilómetro 5 de la Ruta Nacional 145. Sin embargo, tras los trabajos realizados en la calzada por personal de Vialidad Nacional, la misma se encuentra despejada y con normal circulación en ambos sentidos.
Sin embargo, las autoridades recordaron que quienes elijan esta vía deben circular con precaución debido a algunos sectores que se encuentran en reparación y a la presencia de algunas piedras pequeñas sobre la carpeta asfáltica.
El paso Cristo Redentor se encuentra habilitado
A su vez, las autoridades informaron que el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado para transporte de Cargas, ómnibus y particulares las 24 horas en ambos sentidos.
La temperatura en alta montaña oscila entre los 2° en Uspallata y los -9° en Las Cuevas.
Según la última actualización, no se registra demora en la ruta para ingresar al Sistema Integrado.