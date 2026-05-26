Cómo está el paso a Chile tras el fin de semana largo

Con buen tiempo en alta montaña, el paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para este martes, el pronóstico señala nubosidad en la parte sur y central de la cordillera, sin precipitaciones. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 2°

Punta de Vaca: - 5°

Puente del Inca: - 7°

Las Cuevas: - 8° La estabilidad en alta montaña continuará durante el miércoles, con el siguiente pronóstico: "Amanece despejado. Desde media mañana aumentará la nubosidad en los sectores centro y sur de la cordillera. Luego de las 15 también se prevé nubosidad en la parte norte".

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: