Mendoza tendrá un martes con más sol y una leve suba de la temperatura
La temperatura subirá apenas en Mendoza este martes, en una jornada con poca nubosidad y una máxima que llegará a 19°.
Mendoza tendrá este martes una mañana fresca y una tarde apenas más templada que la del feriado. El día va a registrar poca nubosidad en gran parte de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional informó en su pronóstico que la máxima será de 19° y la mínima de 7°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, por lo que no aparecen sobresaltos importantes en alta montaña. En el panorama general para Mendoza aparece una línea similar, con tiempo estable y temperaturas frescas a templadas.
En el adelanto para los próximos días, el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura, con una máxima de 18° y una mínima de 7°. Para el jueves, en tanto, volvería a notarse una suba leve, con 19° de máxima y 9° de mínima, otra vez bajo un esquema de nubosidad parcial y condiciones estables. El pronóstico disponible para Mendoza también muestra un miércoles algo más nublado y un jueves con mejoras.