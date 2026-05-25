Pronóstico del tiempo para Mendoza: frío, poca nubosidad y máxima de 18°C

El otoño se siente en Mendoza y se nota la cercanía del invierno. Según el pronóstico informado de la Oficina de Vigilancia Meteorológica, lo que resta del día traerá poca nubosidad y temperaturas bajas, con una mínima que descenderá hasta los 4°C.

Hace una semana la montaña nevada soprendió a los mendocinos. El pronóstico del tiempo indica jornadas otoñales.

Para este martes, el pronóstico anticipa cielos con escasa cobertura nubosa. Las condiciones serán estables, aunque el frío se mantendrá presente a lo largo de la jornada. La máxima alcanzará los 18°C, una temperatura que invita a abrigarse bien antes de salir.

De cara al miércoles, el pronóstico señala nubosidad variable sin cambios significativos en la temperatura. No se esperan precipitaciones ni fenómenos meteorológicos de relevancia, por lo que la jornada transcurrirá dentro de parámetros normales para la época.

En la alta montaña, el pronóstico es favorable: tiempo bueno y sin inconvenientes previstos para quienes transiten los pasos cordilleranos o realicen actividades en altura.

Pronóstico extendido

El miércoles se espera una jornada parcialmente nublada con poco cambio de temperatura y parcialmente nublado en la cordillera. La máxima será de 18ºC y la mínima de 7ºC.

El jueves se espera un leve ascenso de la temperatura con vientos de dirección variable. La máxima será de 19ºC y la mínima de 9ºC-