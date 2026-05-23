Pronóstico del tiempo: así estará el clima este domingo en Mendoza

Luego de un sábado con temperaturas frescas, este domingo 24 de mayo el clima en Mendoza se mantendrá estable , aunque con la nubosidad del cielo irá variando durante gran parte de la mañana. Además, habrá leve circulación de viento a partir del mediodía.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , la temperatura máxima rondará entre los 16 y 17 grados en el llano, mientras que las mínimas oscilarán entre 0 y 1 grado en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco. Para el resto de la provincia, las mínimas previstas se ubicarán entre los 3 y 4 grados durante las primeras horas de la mañana.

Además, durante las primeras horas del día el cielo permanecerá seminublado en gran parte del territorio mendocino, aunque a partir de las 13 tenderá a despejarse de manera progresiva.

En cuanto al viento, se prevé circulación de viento norte leve entre las 12 y las 19, principalmente con afectación en la franja Este provincial.

clima domingo

Qué pasará en Alta Montaña

En la zona de Alta Montaña se espera una jornada seminublada desde el amanecer. Según el reporte meteorológico, después de las 18 podrían registrarse mejoras, aunque durante la noche volvería a incrementarse la nubosidad.

Cabe resaltar que desde la Dirección Provincial de Defensa Civil indicaron que continúan monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas en toda la provincia.

Así estará el 25 de mayo en Mendoza

Para el lunes 25 de mayo se anticipa una jornada con cielo despejado y condiciones estables tanto en el llano como en Alta Montaña. La máxima alcanzaría los 17 grados, mientras que persistirán las heladas durante la mañana en sectores del Valle de Uco y Malargüe.