Godoy Cruz busca reaccionar con sus refuerzos y en medio de un clima cada vez más tenso

El Tomba recibirá a Defensores de Belgrano con caras nuevas, dudas en el arco y presión tras la derrota en Ciudad Bolívar.

La derrota por 3 a 1 frente a Ciudad Bolívar dejó secuelas futbolísticas e institucionales en Godoy Cruz. El próximo domingo, desde las 16.30, el Expreso recibirá a Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte, con la obligación de volver al triunfo para no perder terreno en la lucha por ingresar al Reducido de la Primera Nacional.

La principal novedad para Pablo De Muner será que, esta vez, podrá contar con los refuerzos. El fin de semana pasado, la modificación del cierre del libro de pases y la modificación del TBS impidió que Diego Viera, Valentín Burgoa, Felipe Cairus y Benjamín Schamine fueran habilitados para jugar. Ahora los cuatro ya están a disposición del entrenador.

En lo futbolístico, el cuerpo técnico analiza variantes luego del flojo rendimiento mostrado en el debut del segundo semestre. Una de las dudas pasa por el arco, donde Roberto Ramírez podría dejar la titularidad en lugar de Strumia.

El comunicado de las agrupaciones de Godoy Cruz





Pero el presente del club no solo preocupa por los resultados. En las últimas horas, distintas agrupaciones de socios difundieron un comunicado con fuertes críticas hacia la comisión directiva, cuestionando decisiones institucionales y advirtiendo que no quieren ser "cómplices de un tercer error". El documento volvió a poner de manifiesto el clima de tensión que atraviesa la institución.