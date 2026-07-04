Godoy Cruz no encuentra el rumbo y volvió a perder fuera de Mendoza

El Tomba perdió 3 a 1 ante Ciudad Bolivar. Sánchez por dos e Ilarregui marcaron para el local, descontó Rodríguez para el Expreso.

Godoy Cruz perdió su quinto partido al hilo en condición de visitante y no levanta cabeza en el torneo de la B Nacional. Hoy ante Ciudad Bolívar perdió 3 a 1 un partido que no supo manejar y que comenzó perdiendo desde el inicio.





El dueño casa antes del minuto ganaba 1 a 0 con la escapada de Sánchez y de allí en más fue todo cuesta arriba para el equipo de Pablo De Muner que para colmo a los 42 volvió a distraerse y recibió el segundo por parte de Ilarregui.





Antes del descanso Axel Rodríguez descontó para Godoy Cruz y dejó con vida al cuadro tombino que encaró el complemento perdiendo por la mínima.





En la segunda parte Godoy Cruz fue con más ganas que fútbol y pudo empatarlo, aunque no tuvo ninguna situación de extrema claridad. Sobre el final con todo el equipo volcado en ataque, Roberto Ramírez equivocó un pase y otra vez el delantero Guillermo Sánchez marcó, esta vez con el arco desguarnecido.





El Expreso sumó una nueva derrota y las fechas pasan. El próximo domingo en el Gambarte ante Defensores de Belgrano, la victoria será una obligación para los once de Pablo De Muner.