Diego Viera volvió a Godoy Cruz y sorprendió con un mensaje en guaraní en su presentación

El defensor paraguayo, Diego Viera, fue oficializado como refuerzo del Tomba y eligió saludar a los hinchas con un particular video en su idioma.

La espera terminó. Diego Viera es oficialmente nuevo jugador de Godoy Cruz y el club decidió anunciar su regreso con un video que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

El experimentado marcador central paraguayo, que dejó un gran recuerdo durante su primer ciclo en el Expreso, fue presentado con una producción audiovisual en la que envía un mensaje en guaraní, un guiño a sus raíces que despertó la curiosidad de los fanáticos en las redes sociales.

De esta manera, Viera inicia su segundo ciclo con la camiseta del Tomba, siete años después de su salida rumbo a Libertad de Paraguay, donde se convirtió en uno de los referentes y capitán del conjunto repollero.

El mensaje en guaraní de Diego Viera en su vuelta a Godoy Cruz Su regreso representa una apuesta por la experiencia para el equipo que conduce Pablo De Muner, que buscaba reforzar una defensa con varios cambios de cara al segundo semestre de la temporada.

Con liderazgo, personalidad y conocimiento del club, el defensor paraguayo aparece como una de las incorporaciones más importantes del mercado de pases para Godoy Cruz, que continúa rearmando su plantel con el objetivo de ser protagonista en la segunda parte del campeonato.