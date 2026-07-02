Video: Cristiano Ronaldo falló un tiro libre y le dio a un defensor de Croacia donde más le duele

En el arranque de Portugal-Croacia, Cristiano Ronaldo no tuvo la mejor puntería al ejecutar una falta y Marin Pongracic terminó sufriendo su yerro.

Cristiano Ronaldo es una leyenda viva del deporte. Como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ostenta el honor de ser el máximo artillero de la historia. Con 975 goles marcados de casi todas las formas posibles, 65 de ellos fueron de tiro libre, lo que lo convierte en uno de los más efectivos por esta vía.

Pero el ser un erudito en la materia no le impide tener algunos fallos resonantes, como el que tuvo este jueves con Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Croacia. Promediando los 12 minutos del primer tiempo, se encontró con una falta bastante provechosa y él se encargó de ejecutarla, pero su puntería no fue la mejor, o al menos no la esperada.

Cristiano Ronaldo estrelló un tiro libre en los genitales de un rival TyC Sports Es que el potente disparo del Bicho, lejos de llegar al arco defendido por Dominik Livakovic, terminó estrellándose en la barrera. Pero no en cualquier parte, sino en donde más duele, y el infortunado que recibió el fuerte impacto en esa zona fue el defensor Marin Pongracic, quien no tardó en acusar recibo del pelotazo.

El zaguero croata se quedó un buen rato en el suelo, tratando de recuperar el aliento, notoriamente adolorido por el golpe recibido en los genitales. Tras unos minutos, afortunadamente pudo volver a ponerse de pie y seguir jugando con normalidad y sin mayores inconvenientes.