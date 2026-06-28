La tremenda definición de Cristiano Ronaldo sobre Colombia tras el 0-0 que dejó a Portugal segundo
Tras el empate sin goles en Miami, Cristiano Ronaldo analizó el juego de la Selección de Colombia y le puso un sorpresivo apodo. ¿Cuál es?
Portugal dejó escapar la posibilidad de terminar como líder del Grupo K del Mundial 2026. El empate sin goles frente a Colombia no solo le impidió quedarse con la cima de la zona, sino que también obligó al seleccionado de Cristiano Ronaldo a cambiar el rumbo de su camino en los dieciseisavos de final. Tras el encuentro, el capitán portugués sorprendió con un elogio tan breve como contundente hacia su rival.
El delantero, que fue uno de los más buscados por la prensa en la zona mixta, habló apenas unos segundos, aunque le alcanzó para reconocer la superioridad del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo. "Un equipo muy bueno, fuerte. Muy fuerte", resumió Cristiano, dejando en claro la imagen que le dejó la actuación de la Tricolor.
La tremenda definición de Cristiano Ronaldo sobre Colombia
Y no fue una apreciación exagerada. Colombia dominó buena parte del encuentro y generó las situaciones más claras para quedarse con la victoria. Terminó el partido con 24 remates, seis disparos al arco y un registro de 1,70 goles esperados (xG), números que reflejaron el dominio de los cafeteros sobre un Portugal que nunca logró imponer condiciones.
El empate terminó beneficiando a Colombia, que se aseguró el primer puesto del Grupo K y avanzó a los dieciseisavos de final como líder de la zona. Portugal, en cambio, debió conformarse con el segundo lugar y afrontará un camino más exigente en la fase eliminatoria.
Pese al sabor amargo por no alcanzar el objetivo, Cristiano Ronaldo no buscó excusas ni cuestionó el rendimiento de su equipo. Prefirió poner el foco en las virtudes del rival, al que definió como uno de los seleccionados más sólidos que enfrentó hasta el momento en la Copa del Mundo. Un reconocimiento que confirma el gran presente de los Cafeteros, una de las selecciones que llega en mejor forma al inicio de los cruces decisivos.