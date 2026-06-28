La tremenda definición de Cristiano Ronaldo sobre Colombia tras el 0-0 que dejó a Portugal segundo

Tras el empate sin goles en Miami, Cristiano Ronaldo analizó el juego de la Selección de Colombia y le puso un sorpresivo apodo. ¿Cuál es?

Portugal dejó escapar la posibilidad de terminar como líder del Grupo K del Mundial 2026. El empate sin goles frente a Colombia no solo le impidió quedarse con la cima de la zona, sino que también obligó al seleccionado de Cristiano Ronaldo a cambiar el rumbo de su camino en los dieciseisavos de final. Tras el encuentro, el capitán portugués sorprendió con un elogio tan breve como contundente hacia su rival.

El delantero, que fue uno de los más buscados por la prensa en la zona mixta, habló apenas unos segundos, aunque le alcanzó para reconocer la superioridad del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo. "Un equipo muy bueno, fuerte. Muy fuerte", resumió Cristiano, dejando en claro la imagen que le dejó la actuación de la Tricolor.

La tremenda definición de Cristiano Ronaldo sobre Colombia



CRISTIANO:



“Colombia are a strong team.” pic.twitter.com/j6lsxEZzrC — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 28, 2026 Y no fue una apreciación exagerada. Colombia dominó buena parte del encuentro y generó las situaciones más claras para quedarse con la victoria. Terminó el partido con 24 remates, seis disparos al arco y un registro de 1,70 goles esperados (xG), números que reflejaron el dominio de los cafeteros sobre un Portugal que nunca logró imponer condiciones.

El empate terminó beneficiando a Colombia, que se aseguró el primer puesto del Grupo K y avanzó a los dieciseisavos de final como líder de la zona. Portugal, en cambio, debió conformarse con el segundo lugar y afrontará un camino más exigente en la fase eliminatoria.