¿Estuvo planeado? La "maldición" que evitó la Selección argentina con el gol de Jordania

Luego de cerrar la fase de grupos con una contundente victoria por 3-1, la Selección argentina evitó "una maldición" gracias al tanto de Jordania.

La Selección argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una goleada por 3-1 sobre Jordania, aunque el descuento del conjunto asiático dejó un dato que rápidamente llamó la atención de los fanáticos más supersticiosos. Ese tanto de Mousa Al-Tamari evitó que la Albiceleste completara la primera ronda sin recibir goles, una condición que, según marca la historia de los Mundiales, nunca tuvo un campeón.

Hasta el partido disputado en Dallas, el equipo de Lionel Scaloni mantenía el arco invicto. En el debut frente a Argelia no había sufrido tantos —incluso le anularon un gol al conjunto africano— y luego derrotó 2-0 a Austria para asegurarse de manera anticipada el primer puesto del Grupo J.

Sin embargo, a los diez minutos del segundo tiempo ante Jordania, Al-Tamari apareció por el segundo palo y convirtió el 2-1 parcial, marcando el primer gol que recibió la Selección argentina en la Copa del Mundo y rompiendo una estadística que alimentaba todo tipo de teorías entre los hinchas.

Video: el gol de Jordania ante la Selección argentina ¡DESCONTÓ JORDANIA! A los 55’, Al-Taamari anotó para Jordania. El partido está 2-1 a favor de Argentina. pic.twitter.com/UM3p5yiyAt — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026 La maldición que evitó la Selección argentina tras el gol de Jordania El dato no es menor: desde que existe el formato moderno de los Mundiales, ninguna selección logró consagrarse campeona después de completar la fase de grupos con la valla invicta. Todos los campeones terminaron recibiendo, al menos, un gol antes de comenzar la etapa de eliminación directa.