La Scaloneta prepara el regreso: cuándo se reencontrará con su gente y qué puede pasar con Messi y Scaloni

Después del Mundial 2026 , la Selección argentina ya empieza a mirar hacia adelante. La AFA tiene decidido que el primer paso de la nueva etapa sea un amistoso en el país para reencontrar a la Scaloneta con su gente. Mientras tanto, siguen abiertas las dos grandes incógnitas: qué decidirán Lionel Messi y Lionel Scaloni sobre su continuidad.

La Scaloneta volvió a dejar su sello. Desde 2019, la Selección no se bajó nunca del podio de las grandes competencias. Cuatro títulos, otra final del mundo y una identidad que ya no depende únicamente de los resultados. Por eso, mientras los futbolistas disfrutan de sus vacaciones y en la AFA siguen trabajando para convencer a Lionel Scaloni de continuar al frente del ciclo, también comenzó a tomar forma el primer paso de la nueva etapa.

La decisión ya está tomada: la Selección volverá a jugar en Buenos Aires durante la próxima fecha FIFA. La ventana internacional, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, permitirá disputar hasta cuatro amistosos. La idea inicial contempla un encuentro en el estadio Monumental y luego una gira internacional que podría llevar al equipo hacia Asia u otro mercado estratégico desde el punto de vista económico.

Aun después del dolor de una final perdida, la Selección escribió una de las páginas más gloriosas de la historia del fútbol argentino.

Pero antes de pensar en kilómetros y compromisos comerciales, puertas adentro entendieron que había una deuda emocional. Había que volver a casa. Porque el Mundial también se jugó en las calles argentinas. En cada plaza, en cada club de barrio, en un Obelisco repleto de camisetas celestes y blancas. Los jugadores vivieron esa pasión a la distancia, entre concentraciones y hoteles. Ahora la intención es que puedan sentirla de cerca.

Todavía no está definido el rival, aunque la idea es que sea un seleccionado de la Concacaf. El objetivo recuerda inevitablemente a aquellos amistosos de marzo de 2023, cuando la Selección campeona del mundo celebró junto a su gente con los triunfos sobre Panamá y Curazao. Esta vez el contexto es distinto. No habrá una vuelta olímpica para festejar un título, pero sí un reconocimiento a un grupo que volvió a sostener a la Argentina entre las potencias del fútbol mundial.

El abrazo pendiente con Messi

La posible despedida de Lionel Messi de la Selección argentina no es sólo el retiro del mejor futbolista de nuestra historia. Instagram @leomessi

Cada vez que la Selección vuelve a reunirse, todas las miradas apuntan al mismo lugar. Lionel Messi todavía no confirmó si seguirá vistiendo la camiseta argentina después del Mundial. Nadie en la AFA quiere hablar de despedidas, aunque todos saben que el calendario ya empieza a marcar el paso del tiempo.

A los 39 años, el capitán continúa dejando señales de vigencia. Volvió a Inter Miami, volvió al gol y sigue siendo el futbolista alrededor del cual gira todo.

Claudio Tapia dejó en claro cuál es la postura de la dirigencia. "Él tiene que sentir ganas. En 2022 tampoco sabíamos si iba a jugar el Mundial 2026. Que siga disfrutando y que tome la decisión que sienta correcta".

Por eso, el amistoso en Buenos Aires también aparece como una oportunidad para que Messi vuelva a encontrarse con el cariño de los hinchas. Sin homenajes preparados ni despedidas anunciadas, pero con la posibilidad de vivir otra noche especial vestido de celeste y blanco.

Scaloni, el otro gran tema

Lionel Scaloni aseguró que seguirá hasta diciembre, ¿qué pasará después? @Argentina

Mientras el plantel descansa, la otra negociación importante sigue desarrollándose lejos de las canchas. Lionel Scaloni aseguró tras la final del Mundial que dirigirá hasta diciembre y luego analizará su continuidad. En la AFA, sin embargo, mantienen intacta la esperanza de convencerlo para que conduzca el proceso rumbo al Mundial 2030.

El respaldo institucional quedó ratificado esta semana durante la reunión del Comité Ejecutivo, donde Claudio Tapia recibió el aval unánime para avanzar con las conversaciones. Después, el propio presidente fue todavía más claro. "Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni".

La intención es que el entrenador tenga el tiempo suficiente para reflexionar, tal como ocurrió después de la conquista de Qatar. Nadie quiere presionarlo, pero todos entienden que el proyecto necesita continuidad en un momento donde la Selección comenzará a atravesar un profundo recambio generacional.