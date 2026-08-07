Decisión fuerte de Coudet: el refuerzo top al que River no inscribirá para los octavos de la Sudamericana

River puede realizar hasta cinco cambios en la lista de buena fe para enfrentar a Independiente Santa Fe, pero llegaron nueve refuerzos y varios se quedarían afuera.

Eduardo Coudet tiene un rompecabezas en River: ¿cómo arma la lista de buena fe para la Sudamericana?

River tiene que resolver un rompecabezas y Eduardo Coudet ya empezó a mover las piezas. En estas horas, el entrenador deberá definir quiénes serán los cinco refuerzos que ingresarán a la lista de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, y lo cierto es que ya hay muchos indicios.

El plazo para presentar las modificaciones vence este viernes a las 18 y el margen de maniobra es mínimo. De los nueve futbolistas que llegaron al club en este mercado, incluyendo a Thiago Almada, solamente cinco podrán ser anotados para disputar la serie ante Independiente Santa Fe, cuyo primer partido será el miércoles próximo en Colombia.

La ausencia de peso que tendrá River en la lista de buena fe En ese contexto, hay una elección que ya parece convertirse en certeza y genera sorpresa en el mundo millonario: Lucas Beltrán se quedaría afuera de la nómina. El delantero que volvió desde el fútbol europeo con una obligación de compra de € 7.000.000 perdería la pulseada con Rafael Santos Borré, a quien el cuerpo técnico de Coudet ve mejor desde lo físico y, sobre todo, lo futbolístico.

Lucas Beltrán, afuera de la lista de River para los octavos de final de la Sudamericana. Instagram @ beltranlucass Quiénes tienen un lugar asegurado y la incertidumbre por Almada En el resto de la lista también hay varios casilleros encaminados. Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Francisco Ortega serían incluidos, aunque la presencia del lateral izquierdo está vinculada a la evolución de Marcos Acuña, quien se recupera de un desgarro.

Respecto al quinto y último lugar, todavía genera dudas. Almada llegaría el lunes al país y en River evalúan seriamente anotarlo, pero el tiempo conspira en su contra y Tobías Andrada, la joya que llegó desde Vélez, aparece como el principal candidato.