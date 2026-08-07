Bombazo confirmado: la Selección uruguaya anunció a su nuevo DT tras la ida de Bielsa

Luego del fracaso en el Mundial 2026 y la turbulenta salida de Marcelo Bielsa, la Asociación Uruguaya de Fútbol hizo oficial la llegada de un histórico al cargo.

Después de un Mundial 2026 para el olvido y del final del ciclo de Marcelo Bielsa, la Selección de Uruguay pateó el tablero y confirmó a uno de sus máximos ídolos como nuevo entrenador. Diego Forlán dirigirá a la Mayor y, como si fuera poco, también estará al frente de la Sub 20.

Diego Forlán, el sucesor de Bielsa en Uruguay La AUF hizo oficial el regreso de Cachavacha con una presentación a la altura de la noticia. “Diego Forlán vuelve a casa” y “La leyenda regresa a casa”, publicaron en sus canales oficiales. Así, anunciaron la llegada de un exfutbolista que hizo historia con la Celeste.

Diego Forlán vuelve a casa pic.twitter.com/xawdXa73eB — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 6, 2026 El dato llamativo de la asunción de Cachavacha La elección, además, tiene un condimento que llama poderosamente la atención. Es que la experiencia de Forlán como director técnico se limita a dos equipos. Dirigió a Peñarol en 2020, con apenas 11 partidos, cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas, mientras que en 2012 tuvo un breve paso por Atenas, de la Segunda División uruguaya, donde condujo otros 12 (4-5-3).

Sin embargo, de acuerdo a medios charrúas, el ex Independiente y Manchester United, su paso por la Selección será de manera interina. Y lo cierto es que tendrá que esperar demasiado tiempo para estrenarse.