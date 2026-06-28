Revelan la fuerte frase que le habría dicho Bielsa al plantel de Uruguay post eliminación: "Me dejaron solo"

El papelón histórico de la Uruguay de Bielsa en el Mundial 2026 tuvo fuerte repercusiones tanto fuera como dentro del vestuario.

Por segunda edición consecutiva, la Selección de Uruguay quedó eliminada de manera prematura en fase de grupos. Y si en Qatar 2022 había sido considerado un fracaso, en este Mundial 2026, en el que pasaban los mejores 8 de los 12 terceros, el revés conforma directamente un papelón histórico, que tuvo como uno de los principales apuntados a Marcelo Bielsa.

El Loco, que arrastraba la mochila de Corea-Japón 2002 con Argentina, volvió a caer en una primera fase y quedó nuevamente marcado por quedarse afuera de manera tempranera al mando de una potencia futbolística. Este fue un nuevo cachetazo para su carrera profesional, como lo dejó de manifiesto una vez finalizado el partido.

La fuerte frase que le habría dicho Bielsa al plantel de Uruguay post eliminación ESPN Pero no solo manifestó su bronca ante las cámaras, sino que también habría expresado su frustración puertas adentro en el vestuario. Según informó este domingo el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli en ESPN, el rosarino reunió a los jugadores luego de la derrota con España y, dirigiéndose principalmente a los referentes, les dijo: "Me voy muy triste porque me dejaron solo".

Lo cierto es que hubo un punto de quiebre en el proceso, que fueron las explosivas declaraciones de Luis Suárez post Copa América 2024. Hasta entonces, la Celeste venía teniendo un gran rendimiento bajo las órdenes del DT argentino y peleaba cabeza a cabeza las Eliminatorias con la Scaloneta. Pero luego de del cortocircuito con el Pistolero, todo se vino abajo y toco fondo en la Copa del Mundo.