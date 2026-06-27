El fuerte "castigo" de la AUF para el plantel de Uruguay tras la eliminación en fase de grupos

Tras la derrota ante España que sentenció el fracaso en el Mundial, la Asociación Uruguaya de Fútbol tomó una decisión que generó polémica.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue generando repercusiones y, en las últimas horas, una decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo crecer aún más la polémica.

El golpe deportivo fue duro para la Celeste, que terminó fracasando en una zona que, en la previa, parecía bastante accesible (empató con Arabia Saudita y Cabo Verde y perdió con España). La temprana despedida también terminó de profundizar el desgaste en la relación entre el plantel y Marcelo Bielsa, cuyo ciclo parece tener las horas contadas.

En ese contexto, la delegación recibió una modificación en la logística prevista. Los 26 futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por el Loco y el resto de los colaboradores que permanecían concentrados en Playa del Carmen fueron informados de que el vuelo chárter quedó cancelado. En consecuencia, el regreso a Uruguay se realizará de manera escalonada y en distintos vuelos comerciales.

EFE El comunicado de la AUF tras la decisión que generó polémica La medida fue interpretada por muchos como una especie de "castigo" tras el decepcionante nivel en la Copa del Mundo, más allá de que la AUF sacó un comunicado desmintiendo dicha versión. "El viaje de ida requirió un vuelo chárter exclusivo debido al volumen de la delegación (más de 150 personas) y la necesidad de trasladar más de 5.000 kg de equipaje y utilería. Tal como estaba planificado desde el inicio, el trayecto de regreso nunca contempló la opción de vuelo chárter debido a no conocer desde donde comenzaría el retorno", explicó la entidad.

Además, agregó: "Por este motivo, al reducirse significativamente el número de pasajeros, los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno a sus hogares a partir de mañana 28/6 en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual. Llegarán el día lunes en diferentes grupos".