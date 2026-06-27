Alarma en España: dos futbolistas salieron lesionados ante Uruguay y podrían perderse lo que resta del Mundial

A pesar de la victoria y clasificación a 16vos de final, España podría recibir un doble mazazo en las próximas horas con dos de sus futbolistas.

La clasificación de España a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor agridulce. El triunfo por 1-0 sobre Uruguay le permitió quedarse con el primer puesto del Grupo H, pero el precio podría haber sido demasiado alto. Nico Williams y Yéremy Pino terminaron con molestias físicas tras recibir varios golpes durante el partido y ahora son duda para el comienzo de la fase eliminatoria.

La tensión del encuentro fue en aumento con el correr de los minutos y Uruguay, obligado a ganar para seguir con vida, apostó por un juego cada vez más físico. La dureza quedó reflejada en la expulsión de Agustín Canobbio sobre el final, aunque en España consideran que el árbitro perdió el control mucho antes y permitió reiteradas infracciones que terminaron perjudicando a los dirigidos por Luis de la Fuente.

La fuerte entrada de Canobbio podría dejar a Nico Williams afuera de lo que resta del Mundial. EFE Nico Williams y Yéremy Pino podrían quedarse sin Mundial 2026 El enojo cruzó rápidamente la frontera. Según informó Marca, en el entorno de la Roja existe un profundo malestar con la actuación arbitral, al considerar que "dejó pegar a Uruguay" durante buena parte del encuentro. A ese panorama se sumó la información del periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que tanto Nico Williams como Yéremy Pino serán sometidos a estudios médicos en las próximas horas para conocer la gravedad de sus lesiones.

La preocupación no es menor para el cuerpo técnico español. Lamine Yamal, que llegó al Mundial tras recuperarse de una lesión, es actualmente el único extremo del plantel sin inconvenientes físicos. Por eso, cualquier ausencia de Williams o Pino obligaría a De la Fuente a modificar un ataque que venía funcionando a la perfección en la fase de grupos.