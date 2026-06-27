La advertencia del DT de Jordania a horas del partido contra la Selección argentina: "Estamos muy motivados"

El DT de Jordania aseguró que su selección afrontará sin presión el último partido de su histórico primer Mundial y dejó una fuerte advertencia.

Jordania cerrará este sábado su participación en el primer Mundial de su historia con un desafío imposible de ignorar: enfrentar a la Selección argentina, vigente campeona del mundo. Aunque el conjunto asiático ya no tiene chances de avanzar de ronda, el partido representa mucho más que un trámite. Así lo dejó en claro su entrenador, Jamal Sellami, quien aseguró que el equipo jugará con el objetivo de dejar una imagen que quede grabada para siempre en la historia del fútbol jordano.

La advertencia del DT de Jordania a horas del partido contra la Selección argentina "Es la oportunidad de dejar una huella única en el torneo. Este es un partido que van a ver todos en Jordania y por eso queremos representar bien al país. Algunos dirán que les tememos o que nos presiona, pero muy por el contrario, estamos muy motivados por jugar contra Messi, que lo ha logrado todo, contra Argentina, contra los mejores jugadores del mundo", expresó el DT durante la conferencia de prensa brindada en Dallas.

Más allá de la diferencia de jerarquía entre ambos seleccionados, Sellami dejó en claro que su equipo afrontará el compromiso sin complejos y con la ilusión de despedirse del Mundial dejando una buena imagen frente a uno de los grandes candidatos al título.

Jordania buscará dar el golpe ante la Selección argentina. EFE El entrenador también fue consultado por la decisión de Lionel Scaloni de preservar a Lionel Messi, quien comenzará el encuentro en el banco de suplentes. Sin embargo, minimizó la importancia de esa ausencia y destacó el potencial colectivo de la Albiceleste.