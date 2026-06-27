El polémico antecedente del árbitro que dirige a la Selección argentina ante Jordania

La Selección argentina cerrará este sábado su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania , en un encuentro que se disputará desde las 23 en el AT&T Stadium de Dallas. Más allá de lo que ocurra dentro del campo de juego, uno de los focos de atención estará puesto en el árbitro del partido.

El encargado de impartir justicia será István Kovács , un juez rumano de amplia trayectoria internacional que se ha consolidado como uno de los nombres más importantes del arbitraje europeo durante los últimos años.

Sin embargo, pese a su prestigio y experiencia, Kovács llega a este compromiso con un antecedente reciente que generó una fuerte controversia en el fútbol europeo y que incluso derivó en una sanción por parte de la UEFA.

La situación que colocó a Kovács en el centro de las críticas ocurrió durante la última edición de la Champions League, cuando estuvo al frente del triunfo 2-0 del Atlético Madrid sobre Barcelona por la ida de los cuartos de final .

Tras aquel encuentro, la dirigencia del club catalán expresó su malestar por varias decisiones arbitrales que consideró determinantes para el desarrollo del partido. Entre ellas sobresalió una mano de Marc Pubill dentro del área que ni el árbitro ni el VAR interpretaron como penal.

La otra jugada que desató la controversia fue la expulsión de Pau Cubarsí. En primera instancia, Kovács mostró tarjeta amarilla, pero luego modificó su decisión tras la intervención del VAR y terminó exhibiendo la roja directa. Las protestas del conjunto blaugrana no tardaron en llegar y, posteriormente, UEFA decidió apartarlo de las instancias siguientes del torneo.

István Kovács fue suspendido por UEFA.

Un árbitro acostumbrado a los grandes escenarios

Más allá de aquella polémica, el currículum de Kovács lo ubica entre los árbitros más importantes del momento. Nacido en Carei, Rumania, tiene 41 años y acumula una extensa trayectoria tanto en su país como en competiciones internacionales.

En la Superliga rumana dirigió 383 partidos a lo largo de su carrera. A nivel internacional, su experiencia también es considerable.

Estuvo al frente de 37 encuentros de la Champions League, incluida la final de 2025 entre Paris Saint-Germain e Inter. También arbitró la primera final de la historia de la Conference League, disputada entre Roma y Feyenoord, y la definición de la Europa League 2023/24, en la que Atalanta venció al Bayer Leverkusen.

Su estreno con la Selección argentina

El duelo frente a Jordania tendrá además un valor especial para Kovács, ya que será la primera vez que dirija un partido de la Selección argentina. El rumano ya tuvo actividad en esta Copa del Mundo. De hecho, estuvo a cargo de la victoria 4-0 de Japón sobre Túnez, un encuentro histórico por tratarse del partido número 1.000 de los Mundiales.

Ahora tendrá la responsabilidad de conducir a la Albiceleste en el cierre de la fase de grupos. Estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, mientras que el mauritano Dahane Beida actuará como cuarto árbitro y el angoleño Jerson Santos será el asistente de reserva.

Con una carrera marcada por finales internacionales, designaciones de prestigio y una controversia que todavía genera repercusiones, Kovács volverá a estar bajo la lupa cuando haga sonar el silbato en el partido entre Argentina y Jordania.