Así sería el camino de la Selección argentina hacia la final del Mundial 2026

Con el cierre de la fase de grupos cada vez más cerca, el Mundial 2026 empezó a mostrar el verdadero mapa del torneo. La Selección argentina , que aseguró con anticipación el primer puesto del Grupo J, ya sabe cuál será su primer desafío en la etapa de eliminación directa y también puede proyectar el recorrido que la separa de una eventual final.

Finalizar en la cima de su zona no solo le permitió evitar a varios candidatos en el inicio de los playoffs, sino que además la ubicó en un sector del cuadro donde las potencias europeas más fuertes aparecen recién en una hipotética definición por el título.

El primer paso será frente a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones de la fase de grupos. El seleccionado africano consiguió la clasificación tras finalizar segundo en el Grupo H, detrás de España, y ahora intentará dar otro golpe frente al vigente campeón del mundo.

Argentina abrirá la fase eliminatoria el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en Miami. Si logra avanzar, ya conoce el cronograma completo que deberá recorrer para seguir en carrera por el bicampeonato mundial.

Dieciseisavos de final: viernes 3 de julio, ante Cabo Verde, a las 19, en Miami.

viernes 3 de julio, ante Cabo Verde, a las 19, en Miami. Octavos de final: martes 7 de julio, a las 13, en Atlanta.

martes 7 de julio, a las 13, en Atlanta. Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22, en Kansas City.

sábado 11 de julio, a las 22, en Kansas City. Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta.

miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta. Final: domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey.

La Selección argentina se aseguró el primer lugar del Grupo J. @Argentina

Qué rivales podrían aparecer en las siguientes rondas

El único cruce confirmado es el de Cabo Verde, pero el resto del cuadro ya permite hacer un análisis de los posibles adversarios. En octavos de final, el rival saldrá del enfrentamiento entre Australia y Egipto. Si avanzan los oceánicos, se repetirá un duelo con antecedentes recientes: ambos equipos ya se enfrentaron en esa misma instancia durante Qatar 2022, cuando la Selección argentina se impuso por 2-1 en un partido que recién resolvió sobre el final.

Para los cuartos de final todavía no existe una certeza, aunque el candidato principal es el equipo que finalice primero en el Grupo K, una posición que pelean Colombia y Portugal. Suiza también aparece en ese sector del cuadro como otro posible protagonista.

El lado del cuadro donde están las grandes potencias

Las semifinales podrían presentar el primer gran examen frente a otro favorito. Brasil e Inglaterra son los seleccionados que, según el desarrollo del cuadro, aparecen con mayores posibilidades de cruzarse con la Albiceleste en esa instancia.

Mientras tanto, varias de las máximas potencias del torneo quedaron ubicadas en la otra llave. Francia, España, Países Bajos y Alemania solamente podrían enfrentarse a Argentina en una eventual final, un escenario que alimenta la ilusión de volver a disputar el partido más importante del campeonato.

Después de una sólida fase de grupos, el conjunto de Lionel Scaloni tiene por delante un camino exigente, aunque sobre el papel evitó algunos cruces de máximo riesgo en las primeras rondas.