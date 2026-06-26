La Selección argentina enfrentará a Cabo Verde en dieciseisavos de final: día, hora y sede del partido

La debutante Cabo Verde dio un batacazo histórico en el Mundial 2026 y se quedó con el 2º puesto del Grupo H, dejando afuera nada menos que a Uruguay.

Mientras se prepara para cerrar la fase de grupos este sábado ante Jordania, la Selección argentina ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026: será la debutante Cabo Verde, que dio el gran batacazo y, pese al 0-0 ante Arabia Saudita, se clasificó como segunda del Grupo H.

Desde diciembre, cuando se sorteó la fase de grupos, todos especulaban con un tempranero cruce con España o Uruguay. Sin embargo, la selección de Marcelo Bielsa tuvo un decepcionante paso por la Copa del Mundo y la derrota con España en la última fecha hizo que ni siquiera pueda meterse entre los ocho mejores terceros.

EFE Argentina vs. Cabo Verde en dieciseisavos de final del Mundial 2026: todos los detalles del partido Así las cosas, el partido entre Argentina y Cabo Verde será el viernes 3 de julio a las 19 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, un estadio que trae gloriosos recuerdos. Allí la Albiceleste le ganó la final a Colombia en 2024 que la coronó como bicampeona de América, con gol de Lautaro Martínez en tiempo suplementario.

El cruce ante los caboverdianos no será para nada fácil para la vigente campeona del mundo. Si bien se trata de una selección sin peso ni historia en Mundiales, viene de empatarle tanto a España (0-0) como a Uruguay (2-2) en un Grupo H donde partía desde atrás y termino invicto. A no confiarse...