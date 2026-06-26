Lionel Messi será suplente ante Jordania: el conmovedor motivo por el que Scaloni lo anunció

A 24 horas del último partido de la Selección argentina en la fase de grupos, Lionel Scaloni reveló que Messi no irá de arranque.

La Selección argentina cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 este sábado por la noche ante Jordania. Ya clasificada a dieciseisavos de final y con el primer lugar asegurado, Lionel Scaloni se dará el gusto de rotar jugadores para cuidar a los titulares para los playoffs y darles minutos a los que jugaron poco o nada.

Una de las grandes incógnitas a lo largo de la última semana era si Lionel Messi sería una de las pocas excepciones en el once inicial, pero el DT se encargó de confirmar que no será titular. Una información sensible que solo se atrevió a dar porque la pregunta se la hizo nada menos que el histórico Enrique Macaya Márquez.

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania ESPN "Leo va a ir al banco mañana, para arrancar después. Pero le contesto porque es usted y se lo merece; si no, esquivaría la pregunta. El equipo me lo guardo y lo diremos mañana", anunció el entrenador oriundo de Pujato este viernes en conferencia de prensa. "Muchas gracias por preguntar, Enrique, y disfrute del Mundial", concluyó su respuesta al icónico periodista deportivo, con quien luego compartiría un emotivo abrazo al finalizar la rueda.

Más tarde, en diálogo con TyC Sports, se explayó sobre la Pulga: "Por más que sea suplente, va a jugar seguramente en el segundo tiempo. Hablé con él y creo es que la mejor decisión, sobre todo para que también puedan jugar sus compañeros. Pero poder jugar un rato no le viene mal a él tampoco. Ya veremos cuántos minutos le pondremos", explicó.

Scaloni, Macaya Márquez y una tierna postal en conferencia de prensa. EFE Finalmente, al ser consultado sobre cómo encarará el partido teniendo en cuenta que Argentina ya tiene el primer lugar asegurado y Jordania ya está eliminada, fue tajante: "Jugar con esta camiseta hace que dé igual el momento, si necesitás los puntos, si juegan los que no jugaron los últimos partidos... todo eso da igual. Esta camiseta implica salir a jugar, hacerlo bien, y ganar todos los partidos. A mí no me modifica nada cómo llegamos. Lo encaramos igual que el primer día", sentenció Scaloni.