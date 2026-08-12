Un antecedente que persigue: Carlos Tevez habló de Lionel Messi tras la muerte de su padre

Luego del mensaje en el que el capitán planteó dudas sobre su continuidad en el fútbol, el exdelantero se refirió al tema basándose en su pérdida.

La reciente publicación de Lionel Messi en la que despidió a su padre, Jorge Messi, generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo debido a una reflexión que abrió interrogantes sobre su futuro.

En su mensaje, el futbolista destacó el rol fundamental que tuvo su padre en su carrera y expresó que, ante su ausencia, tiene dudas sobre si seguirá jugando por mucho tiempo más. Frente a este escenario, la situación trajo al presente el caso de Carlos Tevez, quien decidió retirarse del fútbol profesional tras el fallecimiento de su padre, Segundo Tevez.

Las palabras de Tevez: "Él va a sentir" Durante una entrevista en SQP (América TV) con Yanina Latorre, Tevez fue consultado sobre la posibilidad de que el actual capitán argentino decida ponerle punto final a su trayectoria a raíz de este impacto emocional. El exdelantero remarcó que se trata de una determinación íntima y que dependerá de manera exclusiva de cómo el jugador transite el duelo: "Yo creo que es una sensación que él lo va a tener solo. Y él va a decidir el día que se levante, creo yo, lo que me pasó a mí, hablo de mi experiencia".

En esa misma línea, el ídolo de Boca Juniors profundizó sobre el momento exacto en el que un jugador asimila esa decisión: "Y que se levante y diga, bueno, hasta acá llegué, hasta acá ya está y listo. Pero me parece que es una decisión tan personal de lo que él va a sentir, de lo que va a transitar".

Basándose en su propia vivencia, Tevez explicó que la pérdida familiar es un golpe profundo y difícil de procesar. "Es el dolor de todo hijo cuando pierde a su padre o a su madre. Es un dolor que te arranca algo de vos", expresó con contundencia. Al evaluar cómo esto podría repercutir en el futuro deportivo de Messi, planteó distintos escenarios: "Puede ser que lo supere o puede ser que no y que diga, 'hasta acá llegué'. O puede ser que diga, 'no, mi papá quiere que siga jugando y voy a seguir jugando'. Me parece que es algo muy personal".