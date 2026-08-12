¡Sorpresa! Dos figuras dejaron atrás los rumores y confirmaron su romance: quiénes son

Dos figuras muy queridas del mundo de la televisión decidieron confirmar su historia de amor mediante las redes sociales.

En el mundo de la farándula, los romances están a la orden del día y en las últimas horas dos figuras muy conocidas decidieron confirmar su relación. El blanqueamiento de la relación viene de la mano de fuertes rumores que surgieron meses atrás.

Se trata nada más y nada menos que de Santiago Algorta (campeón de Gran Hermano) y Luz Tito. Los exparticipantes del reality de Telefe se conocieron en la casa más famosa y desde el primer día decidieron aliarse para poder llegar a las instancias finales.

El 29 de julio ambos estuvieron de invitados en Bondi Live y allí "Tato" fue contundente respecto a la relación con Luz. Pepe Ochoa le consultó si blanquearían si estuviesen juntos y el ganador de Gran Hermano fue contundente: "Yo creo que sí lo estuviéramos haciendo, sí".

Las figuras de Gran Hermano confirmaron su romance en redes 15 días después de esta declaración llegó finalmente la confirmación de su historia de amor: "Mi corazón está feliz", escribió Luz junto al video donde se los puede ver a ambos en una playa.