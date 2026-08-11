MasterChef Celebrity calienta motores: quiénes aceptaron, las figuras en duda y la famosa que dijo que no

Mientras algunas figuras ya cerraron sus contratos, la producción enfrenta complicaciones con los tiempos de otras estrellas.

La nueva edición de MasterChef Celebrity empezó a tomar forma y promete convocar a destacadas figuras del espectáculo y los medios. Al aire de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre dio a conocer los primeros nombres que ya acordaron su incorporación y a quiénes busca sumar la producción.

Quiénes serían las nuevas figuras de Masterchef Celebrity La panelista confirmó que la primera participante asegurada es Julieta Poggio. A su vez, indicó que la conductora Edith Hermida acordó la parte económica, aunque resta la firma final. En una situación similar se encuentran Lucila "La Tora" Villar y el relator Pablo Giralt, quienes mantienen conversaciones avanzadas.

Por otro lado, la producción apunta a sumar a L-Gante y realiza gestiones por Dalma Maradona. Sin embargo, la actriz enfrenta complicaciones de agenda que dificultan su presencia en el arranque del certamen.

“A Dalma Maradona no le gusta cocinar, empezó a tomar clases. Está coqueteando con el tema, pero tiene un tema de fechas. Para el inicio no estaría y podría sumarse después, cosa que a la producción no le encanta”, detalló la comunicadora.