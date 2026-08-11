MasterChef Celebrity calienta motores: quiénes aceptaron, las figuras en duda y la famosa que dijo que no
Mientras algunas figuras ya cerraron sus contratos, la producción enfrenta complicaciones con los tiempos de otras estrellas.
La nueva edición de MasterChef Celebrity empezó a tomar forma y promete convocar a destacadas figuras del espectáculo y los medios. Al aire de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre dio a conocer los primeros nombres que ya acordaron su incorporación y a quiénes busca sumar la producción.
Quiénes serían las nuevas figuras de Masterchef Celebrity
La panelista confirmó que la primera participante asegurada es Julieta Poggio. A su vez, indicó que la conductora Edith Hermida acordó la parte económica, aunque resta la firma final. En una situación similar se encuentran Lucila "La Tora" Villar y el relator Pablo Giralt, quienes mantienen conversaciones avanzadas.
Por otro lado, la producción apunta a sumar a L-Gante y realiza gestiones por Dalma Maradona. Sin embargo, la actriz enfrenta complicaciones de agenda que dificultan su presencia en el arranque del certamen.
“A Dalma Maradona no le gusta cocinar, empezó a tomar clases. Está coqueteando con el tema, pero tiene un tema de fechas. Para el inicio no estaría y podría sumarse después, cosa que a la producción no le encanta”, detalló la comunicadora.
No todas las propuestas tuvieron respuesta favorable. La conductora Nati Jota recibió la convocatoria para sumarse a las cocinas más famosas del país, pero rechazó el ofrecimiento por motivos personales. El estreno del programa está previsto para el último trimestre del año, una vez finalizada la emisión de Gran Hermano Generación Dorada.