El inesperado proyecto que sacará a Yanina Latorre de la televisión y la confesión sobre su mayor miedo

La conductora confirmó el próximo paso en su carrera profesional fuera de las cámaras y del chimento (o no tanto). La rubia contó lo que se viene.

Yanina Latorre se prepara para dar un salto radical en su carrera profesional. Tras un año y medio de trabajo en las sombras, la mujer de Diego Latorre confirmó debutará con su propio unipersonal. Sin embargo, detrás de esta ambiciosa apuesta teatral, se esconde un temor paralizante que podría poner en jaque su presentación sobre el escenario.

Durante la última emisión de SQP (América TV), Latorre brindó las primeras pistas de lo que será su espectáculo, desmintiendo rumores y marcando su propio territorio lejos de las tradicionales plazas de verano. El show se llevará a cabo exclusivamente en Buenos Aires, apuntando a un estreno alrededor de marzo o abril del próximo año. De esta forma, descartó rotundamente hacer temporada en Mar del Plata.

Los detalles de un unipersonal pedido En cuanto al contenido, la obra abordará todas las facetas de su vida con un fuerte tono autobiográfico. Según sus propias palabras, busca representar a todas las mujeres que habitan en ella, recorriendo su infancia, su etapa como botinera, su rol familiar y, por supuesto, su ineludible y explosiva faceta mediática.

Todo esto se dará en un formato puramente minimalista; lejos de las superproducciones o los formatos de revista, estará completamente sola frente al público, sin separadores, sin números musicales y sin cambios de vestuario durante toda la función.

La construcción del guion está siendo un proceso meticuloso para la conductora. Latorre explicó que se reúne cada diez días con un profesional encargado de escribir y ordenar cronológicamente sus anécdotas, historias y posturas sobre los casos del espectáculo.