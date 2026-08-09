Yanina Latorre reveló el difícil momento personal que vivió años atrás y sorprendió a Pampita

Yanina Latorre fue una de las invitadas de Andy en PH, Podemos Hablar, y decidió contar las fuertes situaciones que vivió en su búsqueda de ser mamá.

PH, Podemos Hablar, empezó en Telefe con un programa de primer nivel, al igual que sus invitados. Andy tuvo en su inicio de temporada a Martín Cirio, La Joaqui, Diego Leuco, Pampita y Yanina Latorre, quien realizó una dura y emotiva confesión que dejó sin palabras a la modelo.

Todo comenzó en el frente a frente entre la conductora de canal América y Pampita. En el momento de preguntar de Carolina, ella dejó en claro que "me gustaría que me cuente los nacimientos de sus hijos porque ella no es solo lo que muestra los que trabajamos en la tele sabemos".

"Lo único que me importa en la vida son Lola y Dieguito, ellos son los que me completaron", expresó en el inicio Yanina Latorre. Luego subrayó que "fueron embarazos duros porque yo no podía tener hijos. Me costó mucho tener a Lola, es hija de un tratamiento eterno".

Yanina Latorre y la fuerte confesión que hizo en PH, Podemos Hablar En ese instante, Pampita le preguntó si en el medio había perdido embarazos y fue aquí que Latorre decidió confesar el duro momento que afrontó: "Perdí cuatro embarazos. Uno antes de un Boca vs River y lo parí en la cama sola y no le avisé a Diego".