Salió a la luz el motivo por el cual Luck Ra decidió cortar con La Joaqui: "Eso lo empezó a ahogar"

Tras la sorpresiva ruptura de La Joaqui y Luck Ra, Yanina Latorre reveló la razón detrás de la decisión del cantante y la drástica reacción de ella.

La separación entre La Joaqui y Luck Ra dista de haber sido la ruptura pacífica y afectuosa que pretendieron mostrar de cara al público. Según lo que contó Yanina Latorre en El Observador, el quiebre de la pareja se dio en términos tensos y dejó a la cantante en un momento sumamente delicado.

La periodista indicó que la cantante se vio tomada por sorpresa por la decisión de su ahora expareja, lo que le provocó un fuerte impacto emocional: "La Joaqui está viviendo un momento del ort..., está muy deprimida".

Esto fue lo que contó Yanina Latorre en El Observador sobre La Joaqui y Luck Ra En paralelo, el panorama para el músico cordobés pasa por el temor a las repercusiones mediáticas y al rechazo en redes sociales. Sobre este punto, la comunicadora afirmó: "Tiene pánico a la cancelación porque lo están hateando mucho".

El trasfondo del distanciamiento habría radicado en visiones de vida contrapuestas. "Él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar", comentó Latorre.

Yanina Latorre dio detalles de la ruptura de la pareja. Instagram Lajoaquii.mv. Esta diferencia de pretensiones se acentuó durante la estadía de ambos en España, donde las intenciones de él iban por otro camino. "Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia. Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, La Joaqui quería ya establecerse", detalló la periodista.