Salió a la luz el motivo por el cual Luck Ra decidió cortar con La Joaqui: "Eso lo empezó a ahogar"
Tras la sorpresiva ruptura de La Joaqui y Luck Ra, Yanina Latorre reveló la razón detrás de la decisión del cantante y la drástica reacción de ella.
La separación entre La Joaqui y Luck Ra dista de haber sido la ruptura pacífica y afectuosa que pretendieron mostrar de cara al público. Según lo que contó Yanina Latorre en El Observador, el quiebre de la pareja se dio en términos tensos y dejó a la cantante en un momento sumamente delicado.
La periodista indicó que la cantante se vio tomada por sorpresa por la decisión de su ahora expareja, lo que le provocó un fuerte impacto emocional: "La Joaqui está viviendo un momento del ort..., está muy deprimida".
Esto fue lo que contó Yanina Latorre en El Observador sobre La Joaqui y Luck Ra
En paralelo, el panorama para el músico cordobés pasa por el temor a las repercusiones mediáticas y al rechazo en redes sociales. Sobre este punto, la comunicadora afirmó: "Tiene pánico a la cancelación porque lo están hateando mucho".
El trasfondo del distanciamiento habría radicado en visiones de vida contrapuestas. "Él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar", comentó Latorre.
Esta diferencia de pretensiones se acentuó durante la estadía de ambos en España, donde las intenciones de él iban por otro camino. "Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia. Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, La Joaqui quería ya establecerse", detalló la periodista.
La dificultad para afrontar la situación llevó al artista a posponer la conversación determinante durante varios días. "Tardó cuatro días en dejarla en Madrid porque no se animaba, no sabía cómo encararla", sostuvo la conductora.
Yanina Latorre descartó cualquier posibilidad de un cierre en buenos términos tras el quiebre definitivo. El vínculo entre ambos habría quedado roto por completo. "Ella lo bloqueó de todos lados, estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta", aseguró la periodista.