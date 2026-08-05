Un conocido periodista de espectáculos fulminó a La Joaqui tras el show de Rosalía: "No le creo su dolor"

Un reconocido periodista no dudó en criticar a la expareja de Luck Ra luego de la confesión que realizó en el show de Rosalía.

La Joaqui se volvió viral luego de participar en el show de Rosalía y en el cual ella confesó cómo fue la separación con Luck Ra. Luego de sus declaraciones en el Movistar Arena, un conocido periodista fulminó a la artista y sorprendió con sus declaraciones.

La cantante reveló que su entonces pareja la invitó a un viaje muy especial. Todo apuntaba a que sería el momento que ella había esperado desde la infancia, el casamiento, y no fue así: "No era de compromiso... era de separación".

Pepe Ochoa, panelista de LAM, no dudó en arremeter contra La Joaqui y sus declaraciones se viralizaron en redes: "Está bueno escuchar su versión y cada uno creerá lo que tiene ganas. Acá me parece que nunca van a aceptar toda la vuelta porque es muy complicado".

Pepe Ochoa, el periodista que fulminó a La Joaqui "La Joaqui sigue sentándose a dar lástima con Rosalía, me parece un cassette gastado. Su dolor se lo entendía, pero ya no le creo", sentenció Pepe Ochoa. Luego, agregó que "ayer vi una gran puesta en escena, una gran pantomima de la realidad de La Joaqui", expresó.