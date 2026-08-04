José Antonio Neme, periodista chileno, volvió a respaldar firmemente a Argentina: "Que me digan..."

El comunicador José Antonio Neme defendió a nuestro país con una reflexión que se viralizó rápidamente en las distintas redes sociales.

José Antonio Neme es un conocido periodista chileno que participa en Mega TV. Durante la Copa del Mundo se viralizó al mostrar un claro respaldo a la Selección argentina y nuevamente volvió a defender a nuestro país de las críticas con una profunda reflexión que se volvió viral.

"Independientemente de quien ocupe la Casa Rosada, eso es variable... En Chile hemos tenido buenos y malos presidentes; hemos tenido dictadores igual que ellos. Acá nadie tiene credenciales blancas, en Chile hemos tenido robos y corrupción, que no la queramos ver es otra cosa".

El comunicador destacó la posibilidad que ofrece Argentina de poder estudiar de forma gratuita: "¿Cuántos chilenos han estudiado en Argentina por cero pesos? Cosa que este país no les ha ofrecido hasta la gratuidad".

José Antonio Neme volvió a respaldar a Argentina en medio de las críticas "Yo creo que habría que hacer un par de gárgaras antes de hablar en contra de Argentina. Conozco decenas de chilenos a los que se les han cerrado las puertas en Chile para hacer especialidades médicas y la han hecho en Buenos Aires", expresó Neme.

El periodista se refirió a la campaña "anti- Argentina" que surgió durante el último tiempo: "Que me digan esa cantidad de compatriotas si efectivamente se han sentido desplazados o si han sido tratados con racismo, porque Argentina, sea como sea, le ha ofrecido a los compatriotas educación superior gratuita, cosa que nuestro país no ha sido capaz de ofrecerle hasta la gratuidad".