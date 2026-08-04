Nicole Neumann rechazó la venta de mascotas por internet y cruzó a Karen Reichardt por su iniciativa legal

La empresaria marcó la diferencia entre la labor de los refugios y la explotación de animales con fines de lucro.

La polémica norma provocó discusiones en vivo entre figuras del espectáculo y la política. / Captura América TV

Nicole Neumann volvió a alzarse como una voz referente en la defensa de los derechos de los animales. En esta oportunidad, la modelo se pronunció con firmeza en contra del proyecto de ley presentado por la diputada Karen Reichardt.

La propuesta legislativa busca crear un registro nacional para establecimientos de animales, pero habilita la comercialización online para los sitios inscriptos. Esta medida generó un fuerte repudio en organizaciones de protección y derivó en cruces mediáticos.

La opinión tajante de Neumann frente a la idea de Karen Reichardt Ante este panorama, la conductora no dudó en marcar su posición sobre la crianza comercial. "Yo creo que los criaderos no deben existir más porque las perras no son máquinas de parir, está mal", sentenció sobre el tema.

La modelo pidió priorizar el rescate y la adopción responsable por sobre la compra. Archivo MDZ Asimismo, la empresaria remarcó la necesidad de diferenciar este tipo de comercios de la labor comunitaria de las entidades de rescate. "Los refugios son otra cosa, son gente que cuida animales que están en la calle. Hay que apoyarlos y hay que fomentar la adopción", expresó.

La conductora se opuso firmemente a la comercialización de cachorros con fines de lucro. Archivo MDZ Al analizar la transacción monetaria alrededor de las mascotas, la modelo fue categórica. "Los criaderos son un negocio, más vale, porque explotan perras a parir y parir para sacar plata de esos cachorros", apuntó.