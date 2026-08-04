Nicole Neumann rechazó la venta de mascotas por internet y cruzó a Karen Reichardt por su iniciativa legal
La empresaria marcó la diferencia entre la labor de los refugios y la explotación de animales con fines de lucro.
Nicole Neumann volvió a alzarse como una voz referente en la defensa de los derechos de los animales. En esta oportunidad, la modelo se pronunció con firmeza en contra del proyecto de ley presentado por la diputada Karen Reichardt.
La propuesta legislativa busca crear un registro nacional para establecimientos de animales, pero habilita la comercialización online para los sitios inscriptos. Esta medida generó un fuerte repudio en organizaciones de protección y derivó en cruces mediáticos.
La opinión tajante de Neumann frente a la idea de Karen Reichardt
Ante este panorama, la conductora no dudó en marcar su posición sobre la crianza comercial. "Yo creo que los criaderos no deben existir más porque las perras no son máquinas de parir, está mal", sentenció sobre el tema.
Asimismo, la empresaria remarcó la necesidad de diferenciar este tipo de comercios de la labor comunitaria de las entidades de rescate. "Los refugios son otra cosa, son gente que cuida animales que están en la calle. Hay que apoyarlos y hay que fomentar la adopción", expresó.
Al analizar la transacción monetaria alrededor de las mascotas, la modelo fue categórica. "Los criaderos son un negocio, más vale, porque explotan perras a parir y parir para sacar plata de esos cachorros", apuntó.
Finalmente, al referirse al aspecto más cuestionado de la norma, la artista rechazó de plano la oferta en plataformas digitales. "¿Venta por Internet de perros? Ay, no, me parece un horror. La vida no se vende, no es un producto", concluyó.