Nicole Neumann cruzó a los haters tras ser acusada de hacerse retoques en la cara: "Problema mío"

Luego de disfrutar de unas vacaciones familiares por Europa junto a Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz, Nicole Neumann retomó sus compromisos laborales. Sin embargo, su reaparición en el streaming generó una ola de comentarios que l a acusaban de haberse sometido a cirugías en el rostro.

Lejos de dejar pasar las especulaciones, la modelo grabó un video desde su auto para desmentir las versiones con humor y contundencia.

“Muy fácil de chequear que volví de vacaciones el fin de semana. Y seguido de eso, el lunes retomé el streaming. O sea, ¿en qué momento me hice una carita nueva, según esa gente?” , cuestionó con ironía sobre los plazos imposibles de una recuperación.

Para sostener su punto, la jurada remarcó que las transmisiones en vivo no permiten retoques digitales. “En el streaming no hay filtros, no hay nada y claramente pueden ver que sigo teniendo la misma cara que siempre” , señaló entre risas.

La panelista atribuyó su cambio estético al bronceado obtenido durante el viaje por Austria y Mallorca, sumado a un maquillaje diferente con técnica de delineado.

Más allá de la aclaración técnica, la empresaria dejó un mensaje reflexivo para sus seguidores sobre los juicios ajenos. “Sean felices, miren menos con mala intención al de al lado, dejen de buscar algo negativo”, expresó.

Para cerrar, la figura mediática dejó en claro su postura sobre la autonomía personal. “Estoy con esta cara y viviré con esta cara. Y si me da la gana el día de mañana de hacerme una cara nueva, que no creo, problema mío también”, concluyó.