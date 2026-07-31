Renovada: Nicki Nicole sorprendió con un cambio de look re canchero

Nicki Nicole presentó un look renovado, adelantando detalles de su próximo proyecto musical JPT. ¡Mirá las fotos!

Nicki Nicole sorprendió con una transformación para nuevo proyecto JPT, una propuesta que marca una nueva etapa en su carrera.

El nuevo estilo incluyó un mechón rubio platinado en el lateral derecho de la cara, que contrasta con su base castaño oscuro. Además, sumó un flequillo desmechado y recto por encima de las cejas, que se convirtió en el centro de su estética renovada.

Para completar la propuesta, Nicki eligió un total look de la marca berlinesa Namili, y lució una chaqueta de cuero en tono marrón desgastado con cierre frontal, cuello alto y bordados tribales, que combinó con una minifalda a juego de ruedo irregular, apliques metálicos y tachas.

Debajo, llevó un short negro al cuerpo que cubrió su figura, y como complemento, usó botas altas de cuero a tono, con acordonado frontal hasta las rodillas y terminación en punta.