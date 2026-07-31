Por qué las cuentas entre amigos pueden terminar en conflicto, según un estudio

“Cuentas claras conservan la amistad” , dice el dicho popular. Y pocas escenas lo explican mejor que un grupo de amigos después de un asado, una salida a comer, un viaje o la compra de un regalo compartido. Al principio todo parece sencillo: alguien paga, después se divide y cada uno transfiere su parte. Pero muchas veces lo que debía resolverse en minutos termina en cuentas eternas, recordatorios por WhatsApp, transferencias que nunca llegan y alguna tensión difícil de disimular.

Hablar de dinero puede ser incómodo, incluso entre personas de confianza. El problema no siempre es el monto, sino lo que cada uno espera de esa situación. Para algunos, adelantar plata es un gesto práctico que debería devolverse rápido. Para otros, una deuda entre amigos puede manejarse con más flexibilidad. Esa diferencia de criterios es, muchas veces, el verdadero origen del conflicto.

Un estudio realizado por investigadores de UCLA y Harvard analizó cómo los préstamos entre amigos pueden modificar la dinámica de una relación. Según ese trabajo, quien presta dinero tiende a sentir que conserva cierto derecho sobre ese monto, mientras que quien lo recibe interpreta que ya puede utilizarlo como quiera.

Esa diferencia de expectativas puede generar malentendidos. Mientras una persona espera devolución, orden y compromiso, la otra puede vivir la situación con menor urgencia. Así, un gesto que nació desde la confianza puede convertirse en una fuente de incomodidad.

Los especialistas coinciden en que la mejor manera de cuidar una relación no es evitar hablar de dinero, sino hacerlo con claridad desde el principio. Definir quién paga qué, cuándo se devuelve un préstamo o cómo se reparten los gastos puede parecer incómodo, pero evita conflictos mucho mayores después.

La tecnología como aliada para ordenar las cuentas

En los últimos años, las transferencias digitales simplificaron la manera de enviar dinero entre personas. También surgieron aplicaciones que permiten registrar gastos compartidos, especialmente en viajes, salidas grupales o compras entre varios. Sin embargo, muchas de estas herramientas resuelven solo una parte del problema: permiten calcular cuánto debe cada uno, pero luego el pago debe realizarse por otra vía.

Frente a esa necesidad, la fintech latinoamericana Global66 lanzó Global Splits, una herramienta pensada para organizar gastos compartidos y realizar los cobros desde una misma aplicación.

La funcionalidad permite crear grupos para distintas situaciones, como un viaje, un regalo, una cena o una salida. Allí, los usuarios pueden cargar cada gasto y la plataforma calcula automáticamente cuánto debe aportar cada integrante. Una vez definido el monto, el dinero puede transferirse directamente desde Global66, incluso entre amigos de distintos países y con más de una moneda involucrada.

Cuentas claras, vínculos más sanos

Los cumpleaños, los viajes, los asados y las salidas son momentos pensados para compartir. Sin embargo, cuando el dinero queda sin ordenar, puede convertirse en un factor de desgaste para cualquier relación.

La clave no está en dejar de hacer planes grupales ni en evitar hablar de plata, sino en establecer reglas claras desde el inicio. Saber cuánto se gasta, quién paga, cómo se divide y cuándo se devuelve permite