Antonela Roccuzzo tiene una mejor amiga entre las parejas de la Scaloneta: de quién se trata

Lejos de las salidas masivas del grupo de mujeres, la empresaria rosarina consolidó un vínculo exclusivo que llamó la atención de los hinchas.

La esposa de Lionel Messi mantuvo un perfil sumamente reservado a lo largo de la cobertura del torneo en Estados Unidos. / Instagram @antonelaroccuzzo

La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 trajo festejos dentro de la cancha y también postales muy comentadas en las tribunas. Entre las imágenes de la celebración, una publicación de Antonela Roccuzzo se llevó todas las miradas al confirmar su excelente relación con una de las parejas de los futbolistas.

La foto que reveló la gran amistad En sus historias de Instagram, la esposa de Lionel Messi compartió una foto en la que se la ve fundida en un emotivo abrazo con Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez. El gesto no hizo más que ratificar la fuerte sintonía que construyeron durante la estadía en los Estados Unidos.

Antonela Roccuzzo y Muriel López Benítez celebraron juntas y emocionadas el pase de la Selección Argentina a la final. Instagram @antonelaroccuzzo A diferencia del resto de las parejas del plantel, que suelen realizar salidas grupales y compartir actividades masivas, Antonela optó por mantener su habitual perfil reservado. Sin embargo, su cercanía con Muriel marcó la excepción de la temporada.

Muriel López Benítez acompaña al defensor Lisandro Martínez desde sus inicios en su Entre Ríos natal. Instagram @lopezbenitezmuri La joven entrerriana no solo celebró el triunfo ante Inglaterra a la par de la rosarina, sino que fue la única de las parejas que ingresó al exclusivo palco familiar de los Messi para seguir de cerca los encuentros del torneo. Este trato preferencial despertó la curiosidad de miles de hinchas en las plataformas digitales.