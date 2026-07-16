Antonela Roccuzzo tiene una mejor amiga entre las parejas de la Scaloneta: de quién se trata
Lejos de las salidas masivas del grupo de mujeres, la empresaria rosarina consolidó un vínculo exclusivo que llamó la atención de los hinchas.
La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 trajo festejos dentro de la cancha y también postales muy comentadas en las tribunas. Entre las imágenes de la celebración, una publicación de Antonela Roccuzzo se llevó todas las miradas al confirmar su excelente relación con una de las parejas de los futbolistas.
La foto que reveló la gran amistad
En sus historias de Instagram, la esposa de Lionel Messi compartió una foto en la que se la ve fundida en un emotivo abrazo con Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez. El gesto no hizo más que ratificar la fuerte sintonía que construyeron durante la estadía en los Estados Unidos.
A diferencia del resto de las parejas del plantel, que suelen realizar salidas grupales y compartir actividades masivas, Antonela optó por mantener su habitual perfil reservado. Sin embargo, su cercanía con Muriel marcó la excepción de la temporada.
La joven entrerriana no solo celebró el triunfo ante Inglaterra a la par de la rosarina, sino que fue la única de las parejas que ingresó al exclusivo palco familiar de los Messi para seguir de cerca los encuentros del torneo. Este trato preferencial despertó la curiosidad de miles de hinchas en las plataformas digitales.
Muriel y Lisandro Martínez se conocen desde la adolescencia en Gualeguay, mucho antes de que el defensor brillara en el fútbol europeo. Hoy, con un perfil bajo y una presencia constante, la joven se transformó en la gran confidente de la primera dama del fútbol en un Mundial que ya es inolvidable.