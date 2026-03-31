Nicki Nicole dejó a todos sin aliento: así fue su look en Vélez

Todos los detalles del look total white de Nicki Nicole que deslumbró en el regreso de Tan Biónica. Mirá las fotos.

El viernes a la noche, en el Estadio Vélez Sarsfield, Nicki Nicole apareció como invitada sorpresa en el show de Tan Biónica. La artista compartió escenario con Chano para interpretar “Boquitas pintadas” en uno de los momentos más celebrados de la noche. Más allá de lo musical, la artista eligió un total look blanco firmado por Valentina Schuchner que dejó a muchos deslumbrados.

El vestido que lució era corto, de silueta ajustada, e incorporó una estructura de corset que delineó su cuerpo, generando un efecto escultórico que se potenció con el escote descubierto. Uno de los recursos más interesantes fueron los acordonados verticales que recorrieron toda la prenda, permitiendo entrever la piel y generando un juego de transparencias que le dio un toque atrevido sin perder elegancia.

En otro momento del show, sumó una capa liviana en el mismo tono que le cayó sobre los hombros y agregó un efecto dramático. El estilismo se completó con sandalias de plataforma blancas de Sarkany, con taco ancho y tiras largas que se ajustaron alrededor de la pierna en clave gladiadora, generando continuidad con los cordones del vestido.

En cuanto al beauty, optó por un rubor suave, los labios rosados y un delineado cat eye que le intensificó la mirada, mientras que el pelo lo llevó largo y lacio. Como contraste, llevó las uñas en rojo, así como también un accesorio en el mismo tono que rompió con el blanco absoluto.