Nicki Nicole fue el motivo de infidelidad entre la China Suárez y un ex novio: "Se lo guardó"
Salen a la luz detalles de un encuentro que "no sabía nadie" y que involucra a la ex de Peso Pluma con un novio de Eugenia Suárez.
El avispero de los romances cruzados volvió a agitarse tras las explosivas revelaciones en el programa Puro Show. Según la panelista Pochi Frisciotti, de Gossipeame, la cantante Nicki Nicole le habría robado un novio a la China Suárez aunque nunca explotó la noticia porque la actriz decidió guardárselo.
De acuerdo a la información de Pochi, Nicki Nicole y Lauty Gram habrían mantenido un affaire secreto justo cuando el influencer se encontraba en una relación con la China Suárez. ¡Una bomba total! Sin embargo, la polémica no se detuvo en el triángulo amoroso con Lauty Gram.
Según lo relatado en Puro Show, el vínculo entre Lauty y Nicki Nicole fue el detonante de una crisis que Eugenia prefirió procesar puertas adentro, antes de retomar su noviazgo con el joven. “En su momento, Lauty y la China habrían dejado de estar juntos porque él habría estado con Nicki Nicole y después volvió con Eugenia”, detalló la panelista de chimentos.
El otro amante polémico de Nicki Nicole
Durante el debate en la pantalla de El Trece, Angie Balbiani le sumó leña al fuego al confirmar otro romance que vincula a la rosarina con un pilar de la Selección Argentina. Ante la consulta sobre un supuesto affaire con Enzo Fernández, la panelista fue categórica: “Sí, estuvo".
Lo que más llamó la atención de los panelistas fue la actitud de Eugenia Suárez frente a esta supuesta infidelidad de su pareja. Según Frisciotti, la actriz habría optado por el perfil bajo: “No lo sabe nadie y la China se la guardó”.
Sin embargo, el clima de tensión en el entorno de la ex Casi Ángeles también salpica a Ángela Torres. Pochi recordó que la China dejó de seguir a la sobrina de Diego Torres cuando esta inició su romance con Rusherking, y leyó un mensaje atribuido a la actriz: “Tengo la mejor onda, pero cuando me hacen las cosas a mí está bien, ahora me mando una yo y chau, al menos manda un mensajito”.