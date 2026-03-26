Nicki Nicole fue el motivo de infidelidad entre la China Suárez y un ex novio: "Se lo guardó"

Salen a la luz detalles de un encuentro que "no sabía nadie" y que involucra a la ex de Peso Pluma con un novio de Eugenia Suárez.

Nicki Nicole quedó envuelta en rumores de infidelidad con el novio de la China Suárez. / Archivo MDZ

El avispero de los romances cruzados volvió a agitarse tras las explosivas revelaciones en el programa Puro Show. Según la panelista Pochi Frisciotti, de Gossipeame, la cantante Nicki Nicole le habría robado un novio a la China Suárez aunque nunca explotó la noticia porque la actriz decidió guardárselo.

Nicki Nicole estuvo con un ex novio de la China Suárez. De acuerdo a la información de Pochi, Nicki Nicole y Lauty Gram habrían mantenido un affaire secreto justo cuando el influencer se encontraba en una relación con la China Suárez. ¡Una bomba total! Sin embargo, la polémica no se detuvo en el triángulo amoroso con Lauty Gram.

lauty gram (1) Lauty Gram habría tenido un affaire con la rosarina que provocó su ruptura con Eugenia. Archivo MDZ Según lo relatado en Puro Show, el vínculo entre Lauty y Nicki Nicole fue el detonante de una crisis que Eugenia prefirió procesar puertas adentro, antes de retomar su noviazgo con el joven. “En su momento, Lauty y la China habrían dejado de estar juntos porque él habría estado con Nicki Nicole y después volvió con Eugenia”, detalló la panelista de chimentos.

lauty gram La China Suárez "se la guardó" para evitar un escándalo mayor, según revelaron en El Trece. Archivo MDZ El otro amante polémico de Nicki Nicole Durante el debate en la pantalla de El Trece, Angie Balbiani le sumó leña al fuego al confirmar otro romance que vincula a la rosarina con un pilar de la Selección Argentina. Ante la consulta sobre un supuesto affaire con Enzo Fernández, la panelista fue categórica: “Sí, estuvo".

Nicki Nicole y Enzo Fernández, en el centro de las miradas de la prensa Foto: Redes sociales Angie Balbiani confirmó que Nicki Nicole también tuvo un romance con Enzo Fernández. Archivo MDZ Lo que más llamó la atención de los panelistas fue la actitud de Eugenia Suárez frente a esta supuesta infidelidad de su pareja. Según Frisciotti, la actriz habría optado por el perfil bajo: “No lo sabe nadie y la China se la guardó”.