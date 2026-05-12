Nati Jota echó de su programa en vivo a un invitado tras un fuerte cruce: "Bueno, se terminó"

La dinámica de los programas de streaming suele permitir una fluidez que juega constantemente con la informalidad, pero este lunes 11 de mayo, esa misma libertad desembocó en un enfrentamiento sin precedentes en el estudio de OLGA. Nati Jota , conductora de Sería Increíble, protagonizó un tenso cruce con el biólogo Estanislao Bachrach que terminó con el invitado fuera del aire mucho antes de lo previsto.

El detonante fue una consulta sobre la relación entre el consumo de alcohol y la producción de serotonina. Ante la pregunta, Bachrach optó por un escueto "no lo sé", una respuesta que Nati Jota recibió con ironía.

Sin embargo, la tensión ya venía acumulándose: minutos antes, el especialista había interrumpido a Eial Moldavsky y respondido de forma cortante a otros planteos del equipo.

La situación escaló cuando el biólogo cuestionó la salud mental de la conductora. "¿Hacés terapia? Bueno, cambiá de terapeuta ", lanzó Bachrach, una frase que caldeó aún más los ánimos en el estudio.

nati jota enojada estanislao olga Estanislao Bachrach cuestionó duramente a quienes están al frente de un micrófono en la radio digital. Captura OLGA

La conductora, visiblemente molesta, le recriminó su actitud evasiva, a lo que el divulgador replicó con una crítica mordaz al ejercicio de la comunicación en el país: "Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir 'no sé'".

A pesar de que Bachrach intentó matizar sus dichos asegurando que se trataba de un chiste, Nati Jota decidió que el límite del respeto se había cruzado. "Acá viene gente muy amorosa. Se terminó la columna", sentenció la presentadora, ignorando los intentos de Toto Kirzner por calmar las aguas.

Nati Jota- Portada Nati Jota mantuvo un cruce de palabras muy duro con el especialista antes de pedirle que se retirara. Fotos: captura de video YouTube / Olga.

Sin perder la compostura pero con firmeza, la conductora despidió al invitado mientras este se quitaba los auriculares para retirarse del estudio de OLGA. El episodio no solo se convirtió en tendencia inmediata, sino que abrió un debate necesario sobre el trato a los invitados y los límites de la autoridad académica frente a los medios de comunicación masivos.