Nati Jota revolucionó el gym con este look

Cómo llevar looks rockeros para el gym al estilo Nati Jota. No te pierdas todos los detalles y fotos en la nota.

Nati Jota no es una figura que pase desapercibida, ni en la tele ni en redes. Desde su rol como conductora en Olga y con una presencia constante en Instagram, la influencer apostó por un outfit con impronta rockera para el gym que rompió con todo.

La elección central fue una remera oversize con la estampa de Viejas Locas, una banda del rock nacional. La silueta relajada de la prenda generó un contraste interesante con el contexto fitness, donde suele dominar lo ajustado. Fue esa decisión, justamente, lo que se convirtió en el eje del look.

Nati logró un equilibrio entre lo cómodo y lo expresivo, dejando en claro que incluso en espacios ligados al rendimiento físico hay margen para jugar con la identidad visual.

Por supuesto, sus seguidores no tardaron en celebrar el conjunto y la audacia de llevar una estética rockera a un ámbito tan específico como el gimnasio, algo que no suele ser común.