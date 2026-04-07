María Vázquez y un look tipo lencería muy sexy con botas para el otoño: inspirate

No te pierdas cómo usar un vestido lencero en otoño según María Vázquez. ¡Mirá las fotos en la nota!

En un domingo de Pascuas atravesado por el mundo del polo, María Vázquez compartió en redes un look que consitió en un vestido lencero total white como pieza central: corto, por encima de las rodillas, y con detalles en encaje.

El slip dress sigue siendo uno de los ítems más versátiles del guardarropa, capaz de adaptarse tanto a contextos urbanos como rurales. Sin embargo, lo que realmente elevó el estilismo fue el contraste con las slouchy boots, es decir, unas botas de caña alta, holgadas, con amarre tipo cinturón, que le dieron un aire ecuestre.

El entorno acompañó, ya que al ser al aire libre el blanco absoluto del vestido transmitió frescura, mientras que las botas lograron darle carácter a look, evitando que el conjunto se volviera demasiado romántico.

El look, además, nos habló de una tendencia más amplia, y que busca la revalorización de lo natural y de las siluetas relajadas incluso en lo chic.