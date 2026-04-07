Kate Middleton brilló con un look repetido: dónde fue y de cuándo es

La princesa de Gales, Kate Middleton, sigue apostando a la moda sostenible con un look que lució antes de su diagnóstico. Mirá las fotos.

En la Capilla San Jorge de Windsor, Kate Middleton se mostró acompañada por el príncipe William y sus hijos durante el tradicional servicio de Pascua con un look ya conocido pero resignificado.

La ocasión se trató de su regreso al evento luego de dos años de ausencia, tras el diagnóstico de cáncer en 2024. Su presencia, por sí misma, ya fue un momento cargado de significado. Su elección estética acompañó ese contexto y lució un conjunto sastrero off white de Self-Portrait que ya había usado en 2022.

El outfit se compuso de un saco con cinto y relieves florales, combinado con una falda por debajo de la rodilla con leve vuelo, logrando una silueta clásica. El hecho de haber repetido la prenda no fue casual, sino una decisión alineada con una narrativa de sostenibilidad que gana cada vez más terreno en la moda de alto perfil.

En cuanto a los accesorios, llevó un tocado al tono con apliques en forma de hojas, stilettos color suela y una minicartera estructurada. La joyería sumó un detalle simbólico con un collar con cruz de plata, acompañado por aros de brillantes y perlas.